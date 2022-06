Prima festa ai Vincisgrassi

dopo il riconoscimento dell’Ue

MACERATA - Sabato 18 giugno dalle 10.30 Campagna amica aprirà le sue porte per un’iniziativa organizzata da Coldiretti in collaborazione con l’istituto alberghiero Varnelli di Cingoli e l’associazione italiana cuochi

I vincisgrassi alla maceratese, una gustosa ricetta divenuta da poco tempo specialità tradizionale garantita. «Ma da quando è arrivato il sigillo di denominazione ancora nessun evento pubblico ne ha celebrato l’importanza nella sua città natale. Ci ha pensato allora il mercato di Campagna Amica a Macerata», fa sapere Coldiretti. Infatti, sabato 18 giugno dalle 10.30, il centro in via Morbiducci aprirà le sue porte per un’iniziativa organizzata da Coldiretti stessa in collaborazione con l’istituto alberghiero Varnelli di Cingoli e l’associazione italiana cuochi. Tra gli stand del mercato dove i contadini fanno la vendita diretta dei prodotti del territorio ci sarà una postazione dedicata a illustrare gli ingredienti della ricetta. Ai partecipanti saranno spiegate origini, storia e iter seguito per conseguire il riconoscimento.

«E il piatto? Sarà realizzato dagli studenti del Varnelli ma arriverà a destinazione già pronto anche perché la lunga preparazione mal si concilia con i tempi stretti di uno show cooking – conclude Coldiretti -. Super previsto, invece e ovviamente, un bell’assaggio finale. L’iniziativa, il primo evento aperto al pubblico per questa nuova specialità tradizionale garantita dei Vincisgrassi alla Maceratese rientra nel calendario di eventi previsti per la festa prevista per celebrare il riconoscimento della denominazione di “città” per Macerata».

