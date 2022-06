La Cbf Balducci si rinforza:

presa la centrale Beatrice Molinari

VOLLEY A1 - Giocatrice classe 1995 originaria di Monfalcone, è reduce da due stagioni alla Lpm Bam Mondovì: «Quando mi è arrivata la proposta di Macerata non ho avuto dubbi. Sono sicura che dimostreremo di avere le carte in regola per mantenere la categoria»

Beatrice Molinaro sarà una delle centrali della Cbf Balducci Hr Macerata per la prossima stagione. Giocatrice classe 1995 originaria di Monfalcone, si appresta a disputare con la maglia del capoluogo il secondo campionati di Serie A1 della sua carriera, dopo l’esperienza alla Savino Del Bene Scandicci (stagione 2019-2020). Dopo di allora per Beatrice Molinaro due annate alla Lpm Bam Mondovì, nelle quali Macerata ha avuto modo di saggiarne, seppur da avversaria, le qualità. «Quando mi è arrivata la proposta della Cbf Balducci non ho avuto dubbi – spiega Beatrice Molinaro -. Macerata è una società di cui ho sempre sentito parlare bene e da parte mia non vedo l’ora di poter conoscere il resto della squadra e lo staff. Ci aspetta un campionato tosto ma sono sicura che la Cbf Balducci dimostrerà di avere le carte in regola per mantenere la categoria».

