Cosmari, rinviata l’assemblea.

Si doveva parlare del nuovo dg

TOLENTINO - Al concorso si è classificata prima Brigitte Pellei, ma per avere la nomina deve esserci l'ok dei soci

15 Giugno 2022 - Ore 19:06 - caricamento letture

di Monia Orazi

Rinviata a data da destinarsi l’assemblea dei soci del Cosmari che era prevista per oggi pomeriggio, in cui si sarebbe dovuto trattare il punto della nomina del nuovo direttore generale del consorzio di smaltimento rifiuti, vista la recente approvazione della graduatoria del secondo concorso, indetto per trovare il sostituto di Giuseppe Giampaoli attuale direttore generale, andato in pensione lo scorso 31 dicembre prorogato gratuitamente nell’incarico sino al 30 giugno prossimo.

È proprio la data del 30 giugno che si avvicina sempre di più la scadenza oltre il quale non si potrà andare per la nomina del nuovo direttore per cui si è classificata prima al concorso l’ingegnere Brigitte Pellei, originaria di Matelica, a meno che non si voglia di nuovo prorogare l’incarico a Giampaoli. Ci sono scadenze fiscali come l’approvazione del bilancio, anche normali questioni di ordinaria amministrazione da affrontare, per cui l’azienda non può essere sicuramente lasciata senza la guida del direttore generale. L’aspetto curioso è che la figura di Brigitte Pellei, si era classificata seconda al precedente concorso indetto dal Cosmari e successivamente annullato dall’assemblea dei soci, che aveva dichiarato non idonei gli unici quattro classificati al concorso. Il nome di Pellei risulta tra i 21 nomi giudicati idonei per il concorso di direttore generale Arpam, visto che l’attuale direttore generale Piergiuseppe Mariotti sta per andare in pensione. Sono settimane dunque decisive per il consorzio che potrebbe vedere delle variazioni persino nel consiglio di amministrazione, visto che comunque ci sono sfide aperte con i ballottaggi per almeno tre comuni i cui componenti siedono nel consiglio di amministrazione: Tolentino, Civitanova e Corridonia. Potrebbero dunque esserci dei cambiamenti in futuro nell’assetto gestionale del consorzio. Il nuovo direttore generale sarà chiamato a gestire la sfida di trovare la nuova discarica, visto che l’abbancamento a Cingoli scadrà nell’autunno 2023. Si tratta di un momento strategico per il Cosmari impegnato, dopo gli annunci del presidente Giuseppe Pezzanesi, nella presentazione di progetti importanti per concorrere ai fondi Pnrr, come quello per il biodigestore da oltre 40 milioni di euro o quello per il rinnovo del parco mezzi che vale altri 20 milioni di euro.

