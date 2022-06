Apertura straordinaria

dell’area archeologica Helvia Ricina

MACERATA - In occasione delle Giornate europee dell’archeologia, grazie al supporto della Pro loco di Villa Potenza, sabato 18 e domenica 19 il sito sarà visitabile con orario 10-12 e 16-19 e a ingresso gratuito

16 Giugno 2022 - Ore 13:30 - caricamento letture

In occasione delle Giornate europee dell’archeologia, sabato 18 e domenica 19 è prevista a Macerata, grazie al supporto della Pro loco di Villa Potenza, l’apertura straordinaria dell’area Helvia Ricina con orario 10-12 e 16-19 e a ingresso gratuito. Le iniziative sono organizzate dal Ministero della Cultura, direzione generale musei e direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio. «L’area archeologica Helvia Ricina – scrive il comune di Macerata – è dotata di un nuovo allestimento che ha riqualificato e potenziato l’offerta tradizionale con pannelli dai contenuti più agili, traduzione in lingua inglese, lettura e scioglimento dei frammenti epigrafici dal latino e a un adeguato apparato iconografico. I pannelli sono integrati con riferimenti QRCode che rimandano a ricostruzioni 3D ed è presente nel centro di accoglienza anche un modello del teatro e uno dei monumenti funebri con apposite schede in braille a disposizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA