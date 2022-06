First Cisl Marche,

Mario Raimondi

è il nuovo segretario generale

INCARICO - Il 56enne nato a San Benedetto è iscritto al sindacato dal 1989. Succede a Giovanni Gianuario. E' stato eletto dal consiglio generale che si è svolto a Civitanova

15 Giugno 2022 - Ore 15:52 - caricamento letture

Mario Raimondi è il nuovo segretario generale della First Cisl Marche, il sindacato dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority.

Raimondi, eletto dal consiglio generale della Fisrt Cisl Marche che si è svolto ieri a Civitanova, succede a Giovanni Gianuario, che nelle scorse settimane è stato chiamato a svolgere un nuovo incarico a Roma nella federazione nazionale First Cisl. Mario Raimondi, 56 anni, nato a San Benedetto, iscritto alla Cisl dal 1989, è stato negli anni componente di segreteria provinciale Ascoli Fiba per poi diventare componenti di segreteria regionale First oltre ad aver ricoperto il ruolo di componente di segreteria nel Gruppo Ubi Banca e nella Sas di Complesso Ubi Banca, è inoltre consigliere di amministrazione nel Cda del fondo pensione della Banca Popolare di Ancona. Eletti insieme a Raimondi, alla presenza del segretario nazionale First Cisl Alessandro Delfino e del segretario generale della Cisl Marche, Sauro Rossi e di tutta la segreteria Cisl Marche, anche Marcello Marsullo (segretario generale aggiunto), Egidio Valletta, Catia Possanzini e Paolo Niccoletti (componenti di segreteria).

© RIPRODUZIONE RISERVATA