Titolo di “Città”, 2 giorni di eventi:

fanfare, dj set ed esibizioni equestri

MACERATA - Il 18 e 19 giugno il Comune ha organizzato una lunga serie di manifestazioni che coinvolgeranno il centro storico e le periferie. Tra i 40 eventi un concorso per aperitivi, concerti, ballo in costumi ottocenteschi, street food, presentazione dei vincisgrassi alla maceratese. Il sindaco Parcaroli: «Sarà un simbolo che unisce tutta la popolazione»

14 Giugno 2022 - Ore 15:41 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi

Quaranta eventi spalmati in due giorni dal centro storico alle periferie, con tre fanfare, esibizioni equestri con 50 cavalli, il concorso aperitivo ‘Città di Macerata’, concerti, dj set per i giovani, ballo in costume, street food, presentazione dei vincisgrassi alla maceratese. Una serie di appuntamenti dedicati alla cittadinanza di tutte le età, dai bambini agli adulti ed agli anziani che abitano in tutto il territorio comunale.

E’ ‘Città di Macerata in festa’ l’appuntamento fortemente voluto dall’amministrazione comunale per il 18 e 19 giugno per festeggiare il titolo di città assegnato al capoluogo e conferito lo scorso dicembre con decreto presidenziale.

L’occasione per mostrare tutto quello che di bello e di buono offre Macerata, l’occasione per valorizzare questo titolo e per rendere partecipi tutti i cittadini ad un festeggiamento che sarà destinato ad entrare annualmente negli appuntamenti di festa di Macerata.

A questo appuntamento ha lavorato in prima persona il presidente del consiglio comunale Francesco Luciani che è stato assecondato dall’intera giunta, dagli uffici comunali e dalle numerose associazioni che hanno dato il loro contributo in forma gratuita per la riuscita dell’iniziativa.

Ad illustrare il fitto calendario di eventi organizzati anche il sindaco Sandro Parcaroli e gli assessori Laura Laviano, Andrea Marchiori e Oriana Piccioni proprio a dimostrazione dell’importanza che la giunta assegna a questo appuntamento che coinvolgerà tutta la città.

«E’ una festa di tutta Macerata, dei cittadini e delle associazioni – ha detto il sindaco Parcaroli -. La tradizione e la storia della nostra città sono state riconosciute lo scorso dicembre e come amministrazione ci siamo impegnati a valorizzare al massimo questo riconoscimento con lo sguardo al futuro e con una manifestazione che coinvolgesse tutta Macerata. Dal centro storico fino a frazioni e quartieri, tutti saranno coinvolti. L’intero tessuto sociale cittadino si è mobilitato per la miglior riuscita della festa e questo ci dimostra come l’ottenimento di questo titolo di città sia sentito e partecipato dai maceratesi. E’ la rinascita di Macerata, il titolo prima non c’era e questo sarà un simbolo che unisce tutta la popolazione. Dal sabato mattino alle 10 fino alle 22 della domenica ci saranno eventi in sequenza che mi auguro siano seguiti da tanti cittadini».

Nella prima giornata tra le iniziative in calendario ci sarà un convegno e mostra agli Antichi forni su ‘Macerata, profilo della città’ cui seguirà allo stadio Helvia Recina la ‘Clementoni Cup’ di calcio dedicata ai bambini. Poi ballo in costume dell’800 al palazzo Buonaccorsi, concerto della fanfara dei carabinieri in piazza della Libertà e chiusura con un dj set dalle 23,30 alle 2 in piazza della Libertà con 404 Music Fest.

«Eravamo partiti con un giorno ma viste poi le tante adesioni alla festa abbiamo dovuto spalmare il programma su due giorni –ha ribadito Francesco Luciani – per un evento quasi a costo zero per il Comune in quanto il programma è stato fatto con il contributo di enti, associazioni e sponsor che ci hanno affiancato in questa iniziativa. Il programma si suddivide in due parti, quella istituzionale e quella ludica, che caratterizzeranno questi due giorni di festa. Per quanto concerne la parte istituzionale il clou sarà la domenica mattina con la sfilata del corteo con la fanfara dei carabinieri dal Monumento ai Caduti e corso Cavour. Una volta raggiunti i Cancelli di piazza Garibaldi ci sarà il passaggio dal vecchio al nuovo gonfalone di Città di Macerata che sarà portato poi in corteo sino in piazza della Libertà per il saluto della autorità a questo titolo. Ricordo solo che in questa festa avrà una cadenza annuale. Ben tre le fanfare presenti in città, quella di polizia di Stato, carabinieri e aeronautica militare. Poi avremo i concerti di queste bande musicali delle forze militari, l’esibizione del gruppo folk Li Pistacoppi, lo street food, esibizioni di danza, fino al concerto di Vittorio Pengue la cover band di Enrico Ruggeri che domenica sera concluderà la manifestazione».

Domenica tra gli altri appuntamenti quello col Csi con i giochi per bambini, stand della Croce Rossa, esibizione equestre ai Giardini Diaz, la santa messa del Corpus Domini a piazza Strambi sino all’esibizione della scuola di danza classica e contemporanea Isadora ‘Pictures’ in piazza Cesare Battisti. «Avremo la novità dell’aperitivo ‘Città di Macerata’ che vede la partecipazione di dieci locali di Macerata che offriranno consumazioni con prodotti esclusivamente locali, ci sarà una giuria che girerà per questi locali ed alla fine esprimerà un giudizio – afferma l’assessore Laura Laviano – poi i mercatini in corso Cairoli con la mostra delle eccellenze marchigiane, in via Carducci le cantinette, lo street food ai Giardini Diaz, la promozione dei vincisgrassi alla maceratese alla Terrazza Coldiretti e numerose altre iniziative a livello enogastronomiche. Accanto a questo mi preme ricordare la prima edizione in città di ‘Cani in mostra’ che si terrà in corso Cavour con tanto di premiazioni nelle sei categorie in cui gli animali saranno suddivisi. Si potrà iscriversi presso tutti gli esercizi commerciali di corso Cavour e Cairoli ma anche prima del via alla mostra dei cani». Chiusura con l’assessore Andrea Marchiori che ha tenuto a sottolineare come «anche questo evento stia bene dentro l’impegno preso con i maceratesi durante le passate elezioni, quando lo slogan del programma elettorale del sindaco Parcaroli era “la città in cui amerai vivere e lavorare”. Oggi questa festa e questa locandina della festa sintetizza quel titolo elettorale del nostro sindaco. Tutti, dal primo cittadino sino all’ultimo dipendente comunale, alle associazioni locali hanno lavorato affinchè tutto possa essere realizzato nel migliore dei modi ed hanno colto appieno il significato di questo evento che andremo a festeggiare nel fine settimana».

