La marcia inarrestabile del Cus,

Miconi e Giulioni sul podio Promesse

ATLETICA - Le due maceratesi protagoniste sulla 10 chilometri su pista ai campionati italiani di categoria che si sono svolti a Firenze

14 Giugno 2022 - Ore 17:44 - caricamento letture

Le giovani marciatrici del Cus Macerata hanno nuovamente dato gioie e medaglie alla sezione atletica dell’Ente. Ai Campionati Italiani Promesse di Firenze, dunque categoria Under23, le cussine Giulia Miconi e Anastasia Giulioni erano impegnate nella gara di marcia sulla distanza dei 10 km su pista. In Toscana hanno fornito un altro saggio della loro bravura e per la prima volta sono salite entrambe, assieme, sul podio.

La Miconi dopo un terzo della prova ha deciso di staccarsi dal gruppetto che inseguiva le prime due e, dopo l’uscita di scena di Vittoria Giordani, si è presa il secondo posto e non l’ha più mollato. Un ottimo argento per lei. La Giulioni invece non era al 100% e allora è rimasta nel gruppo, nel finale però quando ha visto che si poteva prendere il terzo posto ci ha provato. Ha dato vita ad una battaglia al cardiopalma con Vittoria Bollano e sono giunte sul traguardo praticamente affiancate, ma Anastasia è riuscita a prevelare in volata guadagnandosi il bronzo. Che doppietta. Il Cus aveva anche un rappresentante, nelle gare uomini. Purtroppo però Alessandro Tanoni, rallentato dai richiami dei giudici, ha chiuso la sua prova con un anonimo 11° posto che non esprime di certo il valore di un atleta che a febbraio era stato bronzo nel campionato italiano indoor. Non solo, sia lui che la Giulioni sono reduci dalla vittoria del titolo regionale assoluto, mentre i più “baby” Elisa Marini e Gian Marco Rossetti si sono laureati campioni regionali nella categoria Under18. Elisa e Gian Marco saranno impegnati nel fine settimana a Milano per i Campionati Italiani Allievi.

(foto Francesca Grana/Fidal)

