“Val di Chienti Ridens”:

ecco Fubelli, Impastato e Panpers

MACERATA - Venerdì 17 giugno lo show di "Scintilla" apre la rassegna di cabaret organizzata dal centro commerciale

14 Giugno 2022 - Ore 18:36 - caricamento letture

Tutto pronto per Val di Chienti Ridens, rassegna di cabaret organizzata dal centro commerciale. Le serate si svolgeranno all’anfiteatro esterno e vedranno avvicendarsi i migliori nomi della comicità italiana: venerdì 17 giugno Gianluca Fubelli Scintilla, venerdì 24 giugno Gianluca Impastato e per finire, venerdì 1 luglio i Panpers. L’ingresso è gratuito. Apriranno la serata dei comici locali come Massimo Macchini il 17 giugno e Laura Marcolini il 24 giugno. «Per tutti coloro che si fermeranno a cena presso il ristorante del centro commerciale Altamarea nella sera dello spettacolo sarà riservato un posto in prima fila – si legge in una nota -. Tre serate all’insegna del divertimento e della risata con inizio alle 21,30. Inizia l’estate del Val di Chienti!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA