«Sforzacosta, classe prima “risuscitata”

grazie al Consiglio d’istituto

e ai genitori di Casette Verdini»

SCUOLA - Catia Scattolini, dirigente dell'istituto comprensivo "Monti" di Pollenza ripercorre l'iter seguito dopo il taglio da parte dell'Ufficio scolastico regionale. Una sorta di patto di comunità che ha consentito di trovare una soluzione, seppur non ideale per tutti

15 Giugno 2022 - Ore 12:39 - caricamento letture

di Alessandra Pierini

Come spesso accade, è la resilienza dei maceratesi a risolvere i problemi. Parliamo del taglio delle classi deciso dall’Ufficio scolastico regionale che per diverse settimane ha messo in crisi presidi e amministratori locali. Tra i tanti casi di classi tagliate, c’è la prima elementare della “Natali” di Sforzacosta che, a tutti gli effetti, è stata tagliata ma a “resuscitarla” con una sorta di patto di comunità sono stati il consiglio d’istituto del comprensivo “Monti” di Pollenza e la disponibilità dei genitori degli alunni della prima di Casette Verdini.

A raccontare cosa è accaduto è la preside Catia Scattolini. «L’indicazione dell’Ufficio scolastico regionale era di organizzare due classi prime a Pollenza e due classi da 15 alunni circa a Casette Verdini, orientando i genitori di Sforzacosta a portare i loro figli a Casette Verdini. Avvalendomi dell’autonomia dell’istituto e con l’appoggio del Consiglio d’istituto, ho proposto di attivare un punto di erogazione a Casette Verdini, con 21 alunni, e uno a Sforzacosta. Poi l’abbiamo proposto ai genitori di Casette Verdini che hanno accettato di avere una classe più numerosa venendo incontro alle esigenze dei genitori di Sforzacosta».

Poi la decisione è stata comunicata alle autorità politiche e alle altre istituzioni. «Io non posso che ringraziare – conclude la dirigente scolastica – i genitori che si sono adattati a questa situazione comunque di disagio e il Consiglio di Istituto, prezioso alleato in questa operazione».

