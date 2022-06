Morto dopo lo schianto in scooter,

sotto accusa prof di Unimc

IN AULA - L'incidente era avvenuto a Tolentino nel luglio 2021. Oggi l'udienza davanti al gup. Chiesta la chiamata in causa dell'ateneo come responsabile civile

di Gianluca Ginella

Omicidio stradale, sotto accusa prof di Unimc, chiesta (e ammessa) la citazione dell’ateneo come responsabile civile. L’udienza si è svolta questa mattina davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. Sotto accusa il 57enne Roberto Perna, docente dell’Università di Macerata. I fatti contestati risalgono al 2 luglio dello scorso anno.

Quel giorno Francesco Merelli, 53 anni, originario di San Ginesio e residente a Pollenza, dipendente della ditta Nuova Simonelli, stava andando al lavoro in scooter. Giunto all’incrocio per il castello della Rancia, a Tolentino, sulla provinciale 77, si è scontrato con una Opel Frontera (di proprietà dell’Università di Macerata), guidata da Perna, che rispetto al motociclo viaggiava in direzione opposta.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Riccioni, lungo un tratto rettilineo, il maceratese Roberto Perna, «intraprendeva manovra di svolta a sinistra» verso contrada Santa Lucia. Ma, continua l’accusa, non avrebbe tenuto conto della distanza, posizione e direzione dello scooter su cui viaggiava Merelli e non gli avrebbe dato la precedenza. Lo scooter era poi andato a impattare violentemente contro la portiera posteriore dell’auto. Merelli era morto sul colpo.

Oggi si sono costituiti parte civile 9 familiari di Merelli, assistiti dall’avvocato Giorgio Salustri che ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa dell’ateneo quale responsabile civile. L’udienza è stata rinviata al 9 novembre 2022. L’imputato è difeso dall’avvocato Renato Coltorti.

