Hotsand, pari a Grosseto

BASEBALL - Per i maceratesi sconfitta in gara 1 e vittoria in gara 2.

15 Giugno 2022 - Ore 15:27 - caricamento letture

La Bigmat Grosseto impone il pari all’Hotsand, nel doppio incontro di domenica scorsa. Per i maceratesi sconfitta in gara 1 e vittoria in gara 2. Nel primo incontro il maremmano Sireus riesce ad imbavagliare le mazze maceratesi, chiudendo con 9 innings lanciati e zero punti incassati. Troppo poche le valide del line up ospite, appena 5, realizzate da Garcia, Baro, Donnels, Lopez e Morresi. Dei contro i grossetani capitalizzano le sole 4 battute concesse dal monte ospite, per mettere a segno punti nel primo, settimo ed ottavo inning e far girare la partita a proprio favore: 3-0 il punteggio finale per il Grosseto. Sarà compito di Alexander Ramos Ravell, nuova guida della squadra, arrivato da poco da Cuba, ravvivare l’attacco della Hotsand, in questo frangente il tallone d’Achille della squadra.

«E’ un campionato veramente strano – commenta il presidente Andrea Graziani – una fase iniziale nella quale in due sole partite ci siamo giocati i play off, penalizzati dall’infortunio del partente italiano Rodriguez e da una certa apatia dimostrata talvolta dalla nostra formazione. Per rafforzare la guida della squadra e cercare di invertire la rotta, abbiamo ingaggiato il valido tecnico cubano Alexander Ramos Ravell, che spero saprà sistemare un po’ le cose» . Nota molto lieta, i sei innings lanciati da Giovanni Turi, che quest’anno sta trovando molto spazio e la presenza ormai continua in campo dei giovanissimi fratelli Calcagni, di Ripani e, dalla prossima partita, del giovane ricevitore Marinelli, che si unirà al gruppo dopo aver giocato in sere B, per effetto della collaborazione instaurata con le Pantere di Potenza Picena.

Per l’Hotsand il riscatto è giunto nel secondo match, giocato sui binari di parità fino all’ultima ripresa. Il parziale di 2 a 2, maturato nei primi 3 innings, regge fino al nono inning, quando la Hotsand chiude la partita di potenza, incamerando due punti, seppure giovandosi di una serie non felice di lanci del giovane rilievo maremmano Atitzu, lanciatore italiano, subentrato al sesto inning ad un evanescente Marquez (3 valide consecutive concesse e subito sostituito), che ha bloccato l’attacco dell’Hotsand fino al nono inning. Sul monte ospite strapotere di Frank Lopez, che incassa due punti su errori difensivi, ma chiude i suoi 8 innings con 12 strike out e nessuna base concessa, rilevato poi da Nacar, che non concede nulla ai giocatori del Grosseto. 2 a 4 il punteggio finale. In battuta ben 11 valide dei maceratesi (1 a testa per Baro, Exposito e Giacomini, 2 per Lopez, Donnels, Splendiani e Luciani) contro le sole 6 dei toscani. Sarà sulla fase offensiva che il nuovo tecnico dovrà concentrarsi, per mettere a frutto le buone situazioni che la squadra è in grado di creare. Esordio in terza base, del nuovo arrivato, l’italo americano Anthony Cipolla, che insieme a Tanner Donnels, ha partecipato ieri, nelle fila dell’Italia, all’amichevole giocata al Falchi e vinta per 3-2- dagli azzurri contro la Fortitudo Bologna, unica squadra imbattuta della serie A. Ora il prossimo weekend un turno di riposo per la squadra maceratese, prima della gara interna in programma sabato 25 giugno, contro il Longbridge di Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA