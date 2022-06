Il dem Perticarari ironizza:

«Città di Macerata in festa?

E’ una sagra di paese»

MACERATA - Il consigliere di opposizione attacca: «Questo evento è il primo totalmente ideato dalla giunta e al peggio non c'è mai fine. Leggendo il programma si rimane quantomeno spaesati, c’è di tutto, ma niente di diverso che rispecchi la città. E fortuna che avevano dubbi sulla Notte dell'opera»

15 Giugno 2022 - Ore 13:44 - caricamento letture

Andrea Perticarari, consigliere comunale ed esponente cittadino del Pd, interviene per attaccare l’amministrazione comunale sul fronte dell’organizzazione di «Città di Macerata in festa». Tanto clamore – è il pensiero di Perticarari – per una sagra di paese.

«Come ormai troppo spesso accade – rileva il consigliere Dem – leggo pomposi e trionfanti comunicati stampa da parte del Comune di Macerata che in realtà nascondono il vuoto o comunque l’approssimazione delle idee di questa Giunta. L’ultimo esempio è la manifestazione “Città di Macerata in Festa” il cui programma è stato presentato nella giornata di ieri con le solite foto di rito in stile influencer. Partiamo da un dato: questo evento è – grosso modo – la prima grande manifestazione che coinvolge l’intera Città completamente nuova ed ideata totalmente da questa Giunta. E come dice il detto, al peggio non c’è mai fine. Leggendo il programma si rimane quantomeno spaesati, c’è di tutto, ma ben poco di Macerata, di bello, di diverso da quello che puoi trovare in una qualsiasi festa di paese di provincia durante l’estate (con tutto il rispetto per i paesi di provincia): balli in costume d’epoca del’800, esibizioni equestri, street food, concorsi per cani, fanfare cavallo, premiazioni per cocktail, balli latino-americani e messe».

Perticarari pone una serie di interrogativi: «Macerata allora cosa è? Sono i balli latino-americani e lo street food, sono le messe, sono i balli in costume d’epoca, sono tutte queste cose? Dove sta l’idea? Dove si trova il filo conduttore tra la nostra bellissima città e questa accozzaglia di avvenimenti e manifestazioni che sembrano, purtroppo, buttate lì nel programma giusto per riempire spazi e “fare qualcosa”? Macerata dovrebbe elevarsi, non cercare di copiare – magari facendolo male – quello che già c’è altrove. Dovrebbe cercare di pensare ed offrire manifestazioni originali, uniche, ricercate, che dimostrino e facciano vedere che questa Città è ed offre qualcosa di diverso da quello che puoi trovare se vai a Civitanova Marche, ad Ancona, a Jesi o Tolentino».

L’affondo finale: «Si leggeva tempo fa che l’attuale Amministrazione aveva dubbi sull’organizzazione della notte dell’Opera anche perché era diventata una sorta di sagra di paese, e questa cosa è invece?».

