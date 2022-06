Diritti e medicina digitale,

ricercatori e imprese a confronto

UNIMC - Tre giorni di attività per il gruppo di ricerca, focalizzato sulla salvaguardia dei principi etici e dei diritti fondamentali nell'uso delle tecnologie digitali in campo sanitario nel progetto europeo Reinitialise

16 Giugno 2022 - Ore 13:20 - caricamento letture

Tre giorni di attività per il gruppo di ricerca del progetto europeo Reinitialise, incentrato sulla salvaguardia dei principi etici e dei diritti fondamentali nell’uso delle tecnologie digitali in campo sanitario. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del programma Horizon 2020 ed è coordinata dall’Università polacca di Maria Curie-Skłodowska insieme all’Università di Macerata, KU Leuven ed Eurocentro. I lavori, che hanno preso il via mercoledì per concludersi venerdì 17, «offrono anche l’occasione per confrontarsi sulle migliori pratiche nel campo delle soluzioni digitali innovative per l’assistenza sanitaria – si legge nella nota di Unimc -. Hanno, infatti, partecipato rappresentanti di Inrca di Ancona, cooperava sociale “Il faro”, Aditech, Meccano, Grottini Lab e Digital Innovation Hub di Ancona e Pesaro-Urbino».

«Reinitialise – spiega la coordinatrice per Unimc e prorettrice dell’ateneo Benedetta Giovanola – vuole indagare gli aspetti etici, giuridici e socio-economici implicati nella progettazione e nell’uso delle tecnologie digitali, con particolare attenzione a quelle che fanno uso di algoritmi e di intelligenza artificiale».

Il progetto ha già portato alla pubblicazione online di una piattaforma che consente l’accesso al materiale formativo e alle videoregistrazioni dei numerosi corsi di formazione sulle competenze trasversali. Il sito dispone, inoltre, di una sezione volta a favorire il lavoro di rete tra i ricercatori delle università coinvolte. L’accesso è aperto a tutta la comunità accademica. Per informazioni: www.reinitialise.eu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA