Comunicazione digitale e web marketing,

ultimi giorni e pochi posti per il corso

OPPORTUNITA' - Il corso si rivolge a chi lavora già in una azienda o in una piccola impresa, a titolari o dipendenti del mondo del commercio, a studenti interessati a fare esperienza diretta nel marketing e nella comunicazione digitale, a consulenti, professionisti, imprenditori. Iscriviti entro il 22 giugno

15 Giugno 2022 - Ore 10:28 - caricamento letture

C’è tempo fino al 22 giugno per prendere parte alle lezioni introduttive del corso Social Media Marketing Lab: fase iniziale del percorso di formazione che fornisce gli strumenti per il social media marketing.

E’ un percorso che introduce alla comunicazione digitale, declinato su casi pratici ed esperienze sul campo, concrete e di successo.

Nel corso dei moduli sarete guidati da esperti nei singoli campi di applicazione delle materie che affrontiamo, tutti disponibili per approfondimenti, casi studio e per offrire sostegno in esercitazioni e laboratori.

Ogni modulo è fruibile anche in modalità registrazione (da 24 ore dopo la fine di ogni lezione). I contenuti sono messi a disposizione della master class subito dopo la fine della singola lezione.

E’ il corso per diventare professionista digitale, in grado di implementare in visibilità, sviluppo, successo e digital strategy i canali di social & web marketing per aziende di piccole-medie dimensioni, dal commercio di prossimità, all’azienda di servizi, al progetto culturale e di promozione del territorio.

Per ricevere tutte le info clicca qui http://www.lemonsrl.eu/info

Il corso si rivolge a chi lavora già in una azienda o in una piccola impresa, a titolari o dipendenti del mondo del commercio, a studenti interessati a fare esperienza diretta nel marketing e nella comunicazione digitale, a consulenti, professionisti, imprenditori.

Iscrivendosi entro il 22 giugno si ha accesso al “bonus track”, due appuntamenti durante l’estate con esperti per la dotazione della cassetta degli attrezzi: introduzione e pratica di social media, materiali di studio e registrazione delle lezioni. Prenotate così il posto per le lezioni di settembre, dove si entra nel vivo.

Il corso prevede un project work: in un’azienda a scelta del candidato – altrimenti la mettiamo a disposizione noi – si realizza un progetto di digital marketing, con la possibilità di essere assistiti da uno dei nostri docenti come tutor.

Tra i nostri moduli, particolare attenzione è dedicata al brand: costruzione, racconto e promozione. Brand ambassadors e best practices legati al territorio sono protagonisti della seconda parte del corso.

C’è già entusiasmo e curiosità nella classe, vi aspettiamo per iniziare!

Per ricevere altre informazioni e i dettagli clicca qui http://www.lemonsrl.eu/info

Se vuoi parlare con il referente del corso chiama qui 0733 196 07 65

o scrivici su whatsapp: 389 90 38 714

I nostri canali digitali:

web www.lemonsrl.eu

FB: https://www.facebook.com/Lemon.Servizi

In: https://www.linkedin.com/company/lemon-srl

Ig: https://www.instagram.com/lemon_servizi/

(Articolo promoredazionale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA