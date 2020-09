SAN SEVERINO - La palazzina era stata danneggiata dal sisma nell'ottobre 2016. I lavori per la sistemazione sono costati 1,4 milioni

Quindici famiglie tornato a casa: un intero condominio, inagibile dall’ottobre 2016 in seguito alle scosse del sisma, è stato sistemato. Oltre a chi ci vive, ci sono anche due attività commerciali che ora possono riaprire. Il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha firmato un’ordinanza per la revoca di inagibilità di un intero condominio, che si trova in viale Europa al civico 43. Un ritorno alla normalità per chi viveva nella palazzina composta da ben 15 abitazioni, uno studio commerciale e un’impresa funebre. Per residenti e titolari di attività un sospiro di sollievo atteso e sperato. Lo stabile è stato interessato nel frattempo da lavori di riparazione del danno sismico con rafforzamento localizzato della intera struttura per un importo complessivo, finanziato dall’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, di oltre 1 milione e 400mila euro.