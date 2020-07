TV - Le telecamere di "C'è tempo per" stamattina nel piccolo comune montano per raccontare la vicenda della donazione del Pontefice

Ancora tantissimo da fare per la ricostruzione ma almeno il centro di comunità donato dal Papa c’è. A raccontarlo sono stati alcuni abitanti di Ussita stamattina alle telecamere Rai della trasmissione “C’è tempo per”, intervistati in diretta dal giornalista Paolo Notari.

Tra di loro Francesca, che prima della visita inaspettata del vescovo Francesco Massara in una delle aree sae della zona, due anni fa (da lì nasce la felice storia della donazione papale alla comunità), aveva addirittura provato a contattare papa Francesco in persona (ma senza riuscirci). Il vescovo ha contatto il Pontefice che, oltre alla donazione, ha anche inviato una lettera agli ussitani. Ad accompagnare Notari oltre al vescovo Massara anche il commissario prefettizio Giuseppe Fraticelli.

In studio, collegati con Notari, i conduttori Anna Falchi e Beppe Convertini. «Dopodomani saremo ancora in diretta dalle Marche dall’Arena Sferisterio per raccontare la ripartenza della musica», anticipa Notari.