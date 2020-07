SISMA - Si tratta del terzo incontro. E' stato presentato il Documento direttore per la ricostruzione, fondamentale per comuni che hanno un elevato livello di danno

Terzo incontro della cabina di regia a Castelsantangelo. Si è svolto ieri nella sala provvisoria del Comune. Il gruppo di lavoro coordinato dalla società Mate e da Stefano Boeri architetti, da Alberto Prestininzi e Franco Braga, hanno illustrato il Documento direttore per la ricostruzione (Ddr) ai referenti della cabina di regia rappresentati dall’architetto Marco Guardascione, dall’ingegnere Chiara Ercoli e dall’architetto Michele Dario per il Comune di Castelsantangelo, dall’architetto Maurizio Scarpecci e dall’architetto Serenella Sciarra per la Provincia di Macerata, dal geologo Matteo Carrozoni della struttura del Commissario, dall’architetto Rita Rebichini dell’Usr Marche, dall’architetto Rosella Bellesi del Mibact, da Alessandro Rossetti in rappresentanza del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Dopo l’importante risultato di validazione che il documento direttore ha ottenuto dalla Cabina di regia, lo stesso farà i passaggi amministrativi in Giunta per poi presentarlo al Consiglio nella prima seduta utile prevista per la prima settimana di agosto. Si tratta di un documento non obbligatorio previsto dall’Ocsr 39 ma fondamentale per Comuni come Castelsantangelo con un elevato livello di danno. «Un altro passo importante – dice il sindaco Falcucci – è stato fatto. Questo dimostra come ancora una volta la sinergia e la condivisione tra istituzioni è fondamentale per dare certezza e sicurezza al nostro territorio». La giornata è poi proseguita nel pomeriggio con il quarto incontro di Ascolto attivo con i cittadini, durante il quale sono stati organizzati dal gruppo di progettazione, singoli tavoli di ascolto e confronto con la popolazione. Numerosa è stata la partecipazione della popolazione, che ancora una volta hanno dimostrato attaccamento al territorio e voglia di rinascita».