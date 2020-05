CIVITANOVA - La nuova struttura passerà dal Cisom all'ente di palazzo Raffaello. Alle 16 il vescovo Rocco Pennacchio benedirà la statua della Madonna di Loreto

Fissata per domani pomeriggio la cerimonia per il passaggio di consegne del Covid Hospital dalle mani dei tecnici del Cisom, il corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, guidati da Guifdo Bertolaso alla Regione Marche. Alle 16, per entrare nel particolare, ci sarà la benedizione della statua della Madonna di Loreto a cura del vescovo della diocesi di Fermo-Civitanova Rocco Pennacchio. Una cerimonia sobria, con pochissime presenze, come doveroso ai tempi del coronavirus: ci saranno, tra gli altri, il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, l’assessore regionale alla protezione civile Angelo Sciapichetti ed ovviamente i vertici del Cisom iniziando dall’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Giusto per sottolineare un aspetto temporale che probabilmente contiene una risposta implicita a quanti chiedevano un intervento curato dal pubblico per realizzare una struttura sanitaria in emergenza: i lavori curati dai privati del Cisom con donazioni private sono durati due settimane, il pubblico ha impiegato una settimana solo per la fase dei collaudi. E sono anche andati via velocemente, se solo si guarda gli atti amministrativi per i collaudi di altri interventi. «Stiamo parlando – aveva avuto modo di dire Bertolaso – di una realtà che a livello tecnologico è una delle prime in Italia quindi credo che nel corso delle prossime settimane pian piano tutti prenderanno piena consapevolezza di quanto è stato importante questo progetto. Sarà un esempio da esportare in tutto il Paese, su questo non ho il minimo dubbio».

(redazione CM)