Pubblicato poco fa sul sito della Regione Marche il decreto con l’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie territoriali della Regione Marche. L’avviso pubblico era stato bandito il 19 gennaio scorso con termine di scadenza il 20 febbraio. Il passo successivo era stata la nomina della commissione composta dal medico pensionato Riccardo Centurioni (già direttore di Ematologia a Civitanova) come presidente, dal prof Stefano Marasca della Politecnica delle Marche e della direttrice del Dipartimento di Agenas Marta Branca. Nel decreto si legge che «la dott.ssa Daniela Corsi (l’attuale subcommissario dell’Ast Macerata, ndr) è stata ammessa con riserva alla selezione di che trattasi in applicazione dell’Ordinanza Tribunale di Roma I sez. Lavoro del primo aprile 2023, su ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il Ministero della Salute». Novantuno le domande di partecipazione ma soltanto in 57 si sono presentati ai colloqui.

Ed oggi appunto la dirigente regione del settore risorse umane Paola Cercamondi ha firmato il decreto che contiene l’elenco degli idonei. Ecco chi sono: Agostina Aimola, Angelo Aliquò, Maurizio Bevilacqua (Ancona), Michele Brait, Maria Capalbo (attuale dg Inrca), Alberto Carelli (Macerata), Daniela Corsi (Macerata), Massimo De Fino, Simona Dei, Daniela Donetti, Antonio Draisci (attuale dirigente Salute della Regione Marche), Massimo Esposito (Ascoli), Oreste Florenzano, Enrico Frisone, Gilberto Gentili (attuale commissario Ast Pesaro), Pierluigi Gigliucci (Ancona), Roberto Grinta (Fermo), Romeo Magnoni (ex dg Av Pesaro), Francesco Marchitelli, Alessandro Marini (Ancona), Nicola Nardella (Pesaro), Nicoletta Natalini, Mario Riccardo Paoli (subcommissario Ast Ancona) , Monica Piovi, Joseph Polimeni, Marco Ricci, Nadia Storti (commissario Ast Ancona), Giovanni Stroppa (Ancona), Fabrizio Trobbiani (Civitanova), Antonino Zagari.

Trenta dunque gli idonei e sarà ora la giunta regionale a scegliere, sembra a brevissima scadenza, i nuovi vertici delle neocostituite Aziende sanitarie territoriali della Regione Marche.

(L. Pat.)