SANITA' - La sub commissaria dell'azienda sanitaria territoriale di Macerata risponde alla Cgil Fnp che ha paventato il rischio di espletamento delle ferie estive. «Nessun rischio grazie all'avviso per infermieri già pubblicato dall'Ast di Fermo, per i contratti a scadenza già avviate le procedure di proroga»

«Ferie non a rischio grazie all’avviso per infermieri già pubblicato dall’Ast di Fermo». Il sub commissario sanitario Daniela Corsi interviene dopo l’allarme lanciato dalla Cgil in merito alla difficoltà per il personale dell’Ast Macerata di consumare le ferie estive. Corsi precisa che nel corso del tavolo tecnico i dirigenti hanno assicurato la copertura delle ferie estive ai dipendenti sanitari del comparto proprio grazie all’avviso per infermieri già pubblicato dall’Ast di Fermo, dalla cui graduatoria l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata attingerà personale per il reclutamento. «Sul paventato allarme dei tempi non congrui per l’espletamento delle selezioni per l’avviso relativo agli infermieri – dice la Corsi – mi sento di garantire che la procedura avverrà in tempi utili a garantire le ferie estive, la cui programmazione è stata già fatta dai nostri coordinatori infermieristici, sentite le esigenze dei vari reparti, tenendo conto dei congedi parentali, delle aspettative, dei beneficiari della Legge 104 e delle maternità. Sul fronte, invece, della scadenza a fine mese dei contratti a tempo determinato delle altre figure del comparto, tra cui gli amministrativi, – continua la Corsi – sono in atto le procedure di proroga del personale interessato. Quindi si ritengono ingiustificati gli allarmismi, poiché gli uffici della nostra azienda stanno lavorando alacremente per garantire ai nostri dipendenti il sacrosanto diritto alle ferie, di tutela costituzionale, e contemporaneamente per assicurare la formalizzazione degli atti di proroga per i tempi determinati».