SANITA' - Il sub commissario dell'Ast di Macerata, Daniela Corsi, rassicura i pazienti sull'apertura del reparto: «Timori infondati, la volontà dell’azienda è garantire che il percorso di cura avvenga nel rispetto di standard di sicurezza imprescindibili»

«Tutto fermo a Camerino per la dialisi», questa la denuncia di alcuni pazienti ieri su Cronache Maceratesi. Oggi l’Ast di Macerata, con il sub commissario sanitario Daniela Corsi, interviene chiarendo che «L’inaugurazione del reparto di dialisi di Camerino, fortemente voluto dalla direzione generale nell’esclusivo interesse dei pazienti stessi, non avverrà a settembre come è stato erroneamente scritto, ma a breve (la data verrà resa nota domani, ndr).

I timori dei pazienti dializzati sono infondati, perchè la volontà dell’azienda è garantire che il percorso di cura avvenga nel rispetto di standard di sicurezza imprescindibili. Non si tratta, nel caso specifico, di allestire un semplice reparto portando solo qualche letto e gli arredi, perché rendere operativo un reparto di dialisi comporta, innanzitutto, un lavoro di verifica e di taratura degli impianti tecnologici, che deve essere perfettamente funzionante».

A Camerino i posti letto di emodialisi previsti sono 7, con un potenziale di trattamento di circa 25 pazienti. In un primo momento saranno circa 14 gli utenti, tutti provenienti dall’area montana, che usufruiranno delle cure nel nuovo reparto Dialisi di Camerino. Corsi conclude: «Vorrei rassicurare, quindi, sul fatto che i lavori stanno procedendo nel rispetto dei tempi necessari perché il trasferimento, ormai prossimo, avvenga in assoluta sicurezza e a salvaguardia della loro salute».