ECCELLENZA - Matteo Tallè, 36 anni, lavora a Villa Igea, ad Ancona, e lì ha realizzato un lavoro scientifico di cui è autore e presentatore su una tecnica poco invasiva per la cura della patologia. «E' stato un orgoglio rappresentare la mia città negli Stati Uniti»

di Alessandra Pierini

Matteo Tallè, urologo maceratese di 36 anni, appena diventato padre, ha ricevuto un premio internazionale negli Stati Uniti. «Sono stato molto orgoglioso – dice – di poter essere presentato come maceratese ed aver avuto sul mio cartellino di riconoscimento il nome di Macerata». Il dottor Tallè vive a Macerata e lavora da tre anni a Villa Igea, ad Ancona. E’ qui che ha realizzato un lavoro scientifico di cui è autore e presentatore su una tecnica mininvasiva per la cura dell’ipertrofia della prostata. Nei giorni scorsi è infatti volato a Chicago dove il suo paper è stato premiato dall’American Urological Association dove si discutono le tecnologie più innovative e all’avanguardia del settore.

Come mai ha scelto di specializzarsi in Urologia?

«E’ una branca chirurgica molto vasta e completa che si occupa in maniera esclusiva di un solo apparato. Questo consente una multidisciplinarietà concentrata in una singola figura professionale».

In particolare di cosa si è occupato nel lavoro scientifico presentato a Chicago?

«L’enulceazione prostatica con il laser ad Holmio (HoLEP) è la tecnica mininvasiva riconosciuta come migliore per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna, una patologia molto comune che affligge gli uomini dopo i 50 anni di età. Il mio paper ha dimostrato l’efficacia e la sicurezza della metodica per qualsiasi volume prostatico, ed è stato premiato per l’eccezionalità della casistica e la qualità chirurgica e scientifica del lavoro svolto».

Come ha ottenuto questo risultato?

«E’ stato il frutto di un lavoro di equipe, la clinica mi ha sempre supportato e ho avuto l’appoggio di tutti i colleghi. Ringrazio infatti i dottori Francesco Mengoni, Roberto Orciani e Dino Dente per aver contribuito al lavoro ed il primario Angelo Cafarelli, per essere un’ispirazione costante. Uno speciale ringraziamento va a Sonia, la mia compagna che mi ha sempre supportato. Basti pensare che mio figlio era nato da 7 giorni quando sono partito per Chicago».



