MACERATA - Gli ultimi provvedimenti dell'ormai ex commissario Antonio Draisci segnano un ritorno ai contratti a tempo indeterminato dopo che negli ultimi anni si era fatto ricorso quasi esclusivamente alle assunzioni a termine: ecco i reparti interessati

di Luca Patrassi

Una infornata di determine a firma Antonio Draisci, le ultime nella sua qualità di commissario straordinario dell’Ast e prima del suo passaggio al Dipartimento Salute della Regione. In particolare, con una determina si mette mano, o almeno questa è l’intenzione, al piano occupazione 2022-2024 con otto bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di trentacinque medici. Per la valutazione del proposito bisognerà attendere l’esito finale dell’iter che passerà per la presentazione delle domande, la formazione delle commissioni esaminatrici, la copertura economica e la presenza – particolare non secondario – di candidati interessati alle varie procedure. Una inversione di tendenza rispetto a recentissime guide aziendali che all’inizio avevano indicato i contratti precari come uno dei motivi dei concorsi che andavano deserti e aveva poi continuato con le procedure di assunzione a tempo determinato. Oggi l’Albo pretorio dice che l’Ast prova a parlare di rispetto delle piante organiche. La determina, nella parte istruttoria, spiega che si tratta della «programmazione economica del fabbisogno triennale 2022-2024, è prevista la copertura a tempo indeterminato di diversi posti vacanti di dirigente medico. Al fine di soddisfare il fabbisogno di unità mediche carenti in organico, non risultano utilizzabili graduatorie di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato né di avviso pubblico per incarichi a tempo determinato, atteso che tutte le graduatorie formate dalle aziende del servizio sanitario regionale sono state completamente esaurite o non sono utili residuando solo medici specializzandi che non possono essere assunti».

Ecco i bandi di concorso appena approvati che attendono di essere pubblicati per dare il via alla presentazione delle domande. Dirigente Medico di Cardiologia: 8 posti vacanti; dirigente medico di Malattie dell’apparato respiratorio: 3 posti vacanti; dirigente medico di Medicina interna: 3 posti vacanti; dirigente medico di Nefrologia: 4 posti vacanti; dirigente medico di Neurologia: 1 posto vacante; dirigente medico di Ortopedia: 4 posti vacanti; dirigente medico di Pediatria: 4 posti vacanti; dirigente medico di Psichiatria: 8 posti vacanti.