«In ospedale come nella mia famiglia»

MACERATA - Mariella Ripani ed Elpidio Paulini ringraziano i reparti di Chirurgia e Pneumologia dove sono stati ricoverati nei giorni scorsi

«Mi sono sentito accolto e ascoltato». «Mi sono sentita protetta e al sicuro come se fossi nella mia famiglia». Sono le parole di Elpidio Paulini e Mariella Ripani, maceratesi che nei giorni scorsi sono dovuti ricorrere all’ospedale di Macerata e che ringraziano il personale del nosocomio.

«Vorrei ringraziare a nome mio e di tutta la mia famiglia – scrive Marzia Paulini, figlia di Elpidio- il personale medico, infermieristico, operatore sanitario e di supporto in servizio nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Macerata per essersi presi cura di papà nei giorni passati durante un ricovero avvenuto di urgenza in semi intensiva. Nonostante le numerose difficoltà, papà mi racconta di essersi sentito accolto ed ascoltato e di aver trovato conforto ed appoggio nei momenti in cui ne aveva maggior bisogno. Dall’altro ieri papà è a casa e nonostante il percorso in salita cercheremo di fare un passetto alla volta. Grazie ancora».

Così anche Mariella Ripani: «Desidero esprimere i miei più affettuosi ringraziamenti al dottor Walter Siquini, al dottor Rodolfo Scibé, a tutto il personale del reparto di chirurgia di Macerata ed in particolare al dottor Nicola Silvestrini per avermi seguito con bravura, umanità e disponibilità in occasione del mio recente intervento e ricovero, durante il quale mi sono sentita protetta e al sicuro come se fossi stata nella mia famiglia».