«Nello scontento generale sulla sanità italiana, tengo molto a sottolineare che esistono eccezioni e queste “eccezionali eccellenze” si possono incontrare proprio all’ospedale di Macerata», con queste parole inizia la lettera inviata alla nostra redazione da Silvia Ciccarelli per ringraziare «i tanti che si sono presi cura di mio padre, portato al pronto soccorso a metà marzo». Aveva «”valori al limite della vita”: queste le parole che mi disse il dottor Pettinari da cui voglio partire coi ringraziamenti, perché l’umanità fa la differenza e lui ha avuto la premura di tenermi aggiornata anche finito il suo turno di lavoro.

Un grazie speciale va anche ad un altro medico, Diego Gattari, che ci ha “preso per mano” per tutto il tempo in cui mio padre è stato in rianimazione. Non si tratta di un rapporto tra equipe medica con paziente e familiari, ma un quid che va oltre la costante spiegazione sull’andamento del quadro clinico: è attenzione e premura perfettamente dosate. Diversi medici del suo staff si sono contraddistinti per l’eccezionale umanità. Solo come esempio porto Valeria Zompanti che è riuscita a presentarmi la situazione (molto grave) con impeccabile delicatezza. Quello di Rianimazione è un reparto speciale non solo sul fronte medico ma anche su quello dei familiari che incontri nell’attesa del colloquio, dove più o meno tutti vivono quella ventata gelida delle incertezza tra la vita e la morte. Anche gli infermieri di quel reparto sono consapevoli di essere “speciali” e lo sono.

Il percorso di mio padre poi è continuato nell’area critica di pneumologia dove la Maria Serafini è stata eccezionalmente scrupolosa nello stabilizzare le sue condizioni. In tutto questo non hanno avuto un ruolo secondario le infermiere, sempre sorridenti, disponibili e pazienti. È un altro reparto che funziona, per la mia esperienza dove anche il personale Oss sa il fatto suo in termini di efficienza e sorrisi. Il nostro viaggio è continuato al reparto di geriatria dove oltre alla grinta della dottoressa Francesca Tomassini abbiamo trovato la complicità del medico Maurizio Del Gobbo e la costante presenza di Patrizia, la caposala che non passava mai indifferente davanti la sua porta. Tanto affetto anche in questo reparto, tanto che il giorno delle sue dimissioni la battuta “ma do’ vai meglio de qui?” era segno del legame umano che si era creato. Grazie di cuore e dal cuore».

UN SECONDO GRAZIE – Ricoverato ieri in pronto soccorso, e dimesso dopo tutti gli accertamenti oggi (erano necessarie 24 ore di monitoraggio), Gianni Scarabotti, ringrazia il personale del reparto, diretto dal primario Emanuele Rossi. «Volevo ringraziare i medici che mi hanno assistito, le infermiere, e il personale che sono venuti a prendermi a casa ieri, con ambulanza, in seguito ad un malore. Ero svenuto, mia moglie ha chiamato l’ambulanza e mi hanno portato al pronto soccorso. Lì mi hanno fatto tutti gli esami. Ho trovato cortesia, competenza, velocità e cordialità che mi hanno circondato sin dal momento del ricovero. Sono stato sommerso da attenzioni e sorrisi. Ne esco tranquillo e rinfrancato e, da maceratese, orgoglioso.

