IL SALUTO del personale del reparto al medico dopo 43 anni e qualche mese di lavoro nei reparti di Camerino, San Severino e Macerata

di Alessandra Pierini

«Un ottimo medico e soprattutto una brava persona». Con queste parole il personale del reparto di Pediatria di Macerata ha festeggiato ieri sera il pediatra Roberto Castellini, in pensione dopo 43 anni e qualche mese di servizio. Una conviviale molto partecipata ed emozionante al ristorante Le Case a Macerata.



Dottore, ci racconti questi 43 anni.

«Sono arrivato a Camerino nel 1991, eravamo solo due medici, poi dopo il terremoto mi sono spostato a San Severino fino a che non è stato chiuso nel 2016, e ho concluso questo percorso a Macerata».

Come ha scelto di diventare medico e in particolare pediatra?

«Ho deciso quando ero piccolo, per passione. Poi sono diventato pediatra perché mi piaceva molto giocare e lavorare con i bambini ed essere medico consente di aiutarli nella malattia e di curarli».

Come è cambiato il lavoro negli anni?

«Questo mestiere è diventato molto difficile perché siamo rimasti in pochissimi. La mancanza di programmazione è stata deleteria»

Come si è trovato a Macerata?

«L’ambiente di Macerata è stato perfetto, un reparto costruito bene dal dottor Francesco Paolo Perri che ha creato un punto di riferimento importante. E’ un reparto di grande professionalità grazie alle persone che ci lavorano».

Ora cosa farà?

«Continuerò a lavorare come facevo in parte anche prima. Ho visto che tante persone mi seguono».