RINGRAZIAMENTI - Nella Svampa di San Severino elogia il dottor Alessandro Paoloni e tutto lo staff medico e paramedico dell’unità operativa Chirurgia dell’ospedale di Camerino

«La buona sanità la fanno i medici che con competenza e passione esercitano la loro professione, anche in quegli ospedali cosiddetti minori che spesso raggiungono gli onori della cronaca per il rischio di tagli e di chiusure».

Operata nei giorni scorsi all’ospedale di Camerino, Nella Svampa di San Severino desidera ringraziare il dottor Alessandro Paoloni e tutto lo staff medico e paramedico dell’unità operativa Chirurgia dell’ospedale. «L’intervento tempestivo del dottor Paoloni è stato provvidenziale per la mia salute e tutto il personale in servizio, con professionalità e umanità, ha alleviato la sofferenza durante i giorni di permanenza in reparto».