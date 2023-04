SANITA' - La Regione fa sapere che le prove si svolgeranno nella seconda metà di maggio mentre la graduatoria finale con le relative assunzioni per i primi di giugno. Il presidente Acquaroli: «Obiettivo prioritario per offrire una risposta adeguata alle esigenze dei cittadini»

Nei pronto soccorso, posti per 46 medici. E’ quanto fa sapere la Regione. Avanza, infatti, la procedura concorsuale per la copertura di 46 posti di personale medico specializzato in Emergenza urgenza. Si tratta di un concorso unificato per gli enti del Servizio sanitario nazionale. I posti messi a concorso sono previsti nella programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022. La Giunta regionale ha nominato nei giorni scorsi i due componenti (titolare e supplente) di sua competenza che faranno parte della commissione esaminatrice.

«La carenza di personale medico è un problema che pesa sul sistema sanitario di tutta Italia, soprattutto nel settore dell’emergenza urgenza – così il presidente Francesco Acquaroli – In questo periodo in cui stiamo discutendo la proposta del nuovo Piano sanitario regionale, dopo la riforma delle Ast, la Regione pone alta l’attenzione verso questo ambito di specializzazione. L’Emergenza urgenza è un settore fondamentale e una migliore efficienza dei pronto soccorso è obiettivo prioritario per offrire una risposta adeguata alle esigenze dei cittadini».

«Il bando unificato che abbiamo pubblicato – sostiene l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini – è testimonianza di come la Regione senta pressante il bisogno di potenziare un servizio altamente professionalizzante e di grande impatto sulla popolazione». Le prove del concorso, secondo quanto comunicato dalla Regione, si svolgeranno nella seconda metà di maggio mentre la graduatoria finale con le relative assunzioni sono previste per i primi di giugno.