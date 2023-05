MACERATA - I ringraziamenti dei familiari a Emanuele Rossi, primario del Pronto soccorso, alla sua equipe e al personale di Medicina d'urgenza

Un malore nel week end del ponte del Primo maggio, la corsa al Pronto soccorso e il sollievo. Sono i momenti vissuti dalla famiglia di un 90enne maceratese che ora ringrazia per quanto fatto il personale del Pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

«Ringraziamo – scrivono – il dottor Emanuele Rossi, primario del reparto insieme a tutta la sua équipe e a quella del reparto di Medicina d’urgenza. La grande professionalità e la disponibilità di medici e infermieri hanno fatto sì che nostro padre, a seguito di un malore, abbia ricevuto cure tempestive e ottimali durante il week end del Primo maggio. Dopo un’accoglienza immediata nell’area triage sono stati eseguiti esami mirati con personale qualificato che ci ha affiancato per tutta la degenza. Per la loro professionalità e gentilezza ci sentiamo di dover ringraziare tutti».