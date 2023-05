ORDINANZA del commissario alla ricostruzione Guido Castelli che elenca gli interventi finanziati per la rigenerazione urbana, quelli per il recupero del tessuto socio economico e le nuove opere pubbliche. Fondi anche per Visso, Castelsantangelo e Camerino

di Monia Orazi

Il recupero delle centrali idroelettriche e del palazzo comunale di Ussita, il ripristino dei cimiteri delle frazioni di Visso, ma anche la nuova sede Cri di Visso e l’allestimento del nuovo museo degli scritti di Leopardi, il recupero del monumento ai caduti e della sorgente di Monte Prata a Castelsantangelo sul Nera: sono solo alcune delle opere incluse nella nuova ordinanza del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, la 137 che elenca gli interventi finanziati per opere di rigenerazione urbana, le nuove opere pubbliche inserite nell’elenco e gli interventi di recupero del tessuto socio economico. Ad Ussita andranno circa 12 milioni di euro complessivi, tra cui tre milioni e mezzo di euro per il recupero del palazzo comunale e la realizzazione di un museo, 3 milioni di euro per il ripristino di linee elettriche e cabine di trasformazione nel collegamento Ussita-Visso le zone di Frontignano e del Cornaccione.

Ussita ha ottenuto anche i fondi per predisporre i progetti di recupero delle centrali idroelettriche S.Antonio, S.Simone e S.Angelo sul torrente Ussita e centrale di San Placido con relative condotte di adduzione, il recupero dei rifugi di Arette di Macereto e dei Piani di Pao, il consolidamento del versante di Castelfantellino e altri dissesti, la demolizione e ricostruzione dei locali commerciali ex Crucianelli di Frontignano, sottoservizi e opere di urbanizzazione dei nuclei abitati di gran parte del territorio comunale (Tempori, Castelfantellino, Palazzo, Fluminata, Sorbo, Calcara, Frontignano).

Previsti per Visso 1 milione e 300mila euro per demolizione e ricostruzione del bocciodromo comunale e altrettanto per l’ex scuola di Cupi, 700mila euro per mitigazione del rischio idrogeologico e caduta massi nella zona del depuratore comunale località Il Piano, il recupero del Ponte Spagnolo per 500mila euro, la demolizione e ricostruzione del mattatoio per 1 milione e 950mila euro. Per quanto riguarda i nuovi progetti Visso ha ottenuto i fondi per il progetto delle opere di sostegno in località Croce, miglioramento sismico magazzino e garage comunale. Sarà realizzata con un milione di euro la nuova sede Cri di Visso e per 200mila euro il nuovo allestimento del museo leopardiano. Approvato in via definitiva anche il programma straordinario di ricostruzione per le frazioni Aschio e Croce.

A Castelsantangelo sul Nera saranno recuperato il monumento ai caduti per un milione e 162mila euro, l’immobile accanto alla chiesa di Santa Maria a Nocelleto (ex casa riposo) per 4 milioni 337mila, captazione sorgente San Lorenzo Monte Prata un milione di euro. Finanziati a Castello i progetti per l’ex sede comunale, l’ex casa del medico, la delocalizzazione degli impianti sportivi di fondovalle, il ripristino idrico dei serbatoi di Rapegna e Spina di Gualdo. Nel nuovo elenco delle opere pubbliche figurano invece i cimiteri di Casali (1 milione e mezzo di euro) e San Placido (due milioni di euro) per Ussita ed una serie di cimiteri delle frazioni di Visso: Aschio (480mila euro), Mevale (260mila euro), Rasenna (260mila euro), Riofreddo (400mila euro), la Romita di Croce (620mila euro). L’ufficio speciale ricostruzione Marche ha concesso 819mila euro di contributo per il cimitero di Villa Sant’Antonio a Visso ed ora si potrà procedere con l’appalto dei lavori, mentre ha approvato il progetto esecutivo per il cimitero di San Marcello di Camerino per un importo di 319mila euro.