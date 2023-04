PIEVE TORINA - Vicenda a lieto fine: attendevano da mesi l'allaccio. Ora potranno lasciare le sae. Roberto Piermattei: «Un momento che attendiamo con grande impazienza, per lasciarci alle spalle tutti i problemi del dopo terremoto»

di Monia Orazi

Vicenda a lieto fine per le due famiglie di Pieve Torina, ospitate nelle Sae, che non riuscivano ad ottenere l’allaccio del contatore di energia elettrica, per la loro casa prima demolita per i danni del terremoto, ora finalmente ricostruita con i lavori terminati lo scorso dicembre. Il contatore della corrente elettrica è stato installato questa mattina.

A raccontare il felice epilogo della vicenda, a cui Cronache Maceratesi aveva dedicato un articolo domenica scorsa, è uno dei rappresentanti delle due famiglie, il pievetorinese Roberto Piermattei: «Adesso possiamo iniziare il conto alla rovescia per rientrare a casa nostra. Non vediamo l’ora a quasi sette anni dal terremoto. Per la vicenda del contatore non sapevamo che fare, la situazione era in stallo, ferma ormai da tre mesi. Alla fine il problema riguardava la documentazione errata da loro inviata, così ci è stato detto. Adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo tutto si è concluso per il meglio. Finalmente questa mattina hanno installato il contatore e adesso dopo aver sbrigato le ultime pratiche possiamo sperare di poter rientrare presto nella nostra casa, un momento che attendiamo con grande impazienza, la fine di questo periodo fuori casa, per lasciarci alle spalle tutti i problemi del dopo terremoto».

Appena terminati i lavori le due famiglie si erano rivolte ai gestori, per il gas il contatore era stato installato in una settimana, nulla di fatto per l’energia elettrica. Nonostante tre contatti via posta elettronica certificata con il gestore, non erano riusciti ad installare il contatore per l’energia elettrica. Alle pec erano seguite le telefonate di due consulenti, la richiesta di altra documentazione ma poi tutto era rimasto fermo in alto mare. Lunedì scorso una squadra tecnica ha compiuto il sopralluogo, per verificare i lavori da fare. Il giorno dopo è stato chiesto il permesso al Comune di Pieve Torina che lo ha accordato, mercoledì è stato compiuto un piccolo scavo per l’allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica e ieri è stato installato il contatore vero e proprio. Un momento tanto atteso, che Piermattei ha voluto immortalare con una foto. Presto l’edificio tornerà a riempirsi di voci e presenze, così come era prima del terremoto e a restituire vita a quell’angolo di Pieve Torina.