TOLENTINO - Controlli dei carabinieri durante i lavori in una palazzina con otto appartamenti: riscontrate diverse irregolarità

Scarsa sicurezza nel cantiere della ricostruzione: una denuncia, attività sospesa e multa di 3mila euro. E’ il bilancio di un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, in collaborazione con i militari del Nucleo ispettorato del lavoro e con il coordinamento del Comando provinciale dell’Arma, che nei giorni scorsi hanno controllo diversi cantieri della ricostruzione post sisma presenti sul territorio.

In uno di questi cantieri, dove si sta ricostruendo una palazzina con otto appartamenti in una via centrale di Tolentino, i militari hanno rilevato diverse carenze dal punto di vista del rispetto delle norme sulla sicurezza. In particolare sono state trovate andatoie e passerelle irregolari e riscontrato il mancato rispetto di prescrizioni del decreto legislativo 81/2008 relative alla viabilità nei cantieri e alle difese nelle aperture. Il titolare dell’attività è stato denunciato, mentre l’attività è stata sospesa fino alla regolarizzazione degli adempimenti previsti. Per l’azienda anche una sanzione di 3mila euro. Altre violazioni sono state contestate al legale rappresentante di una ditta di installazione di ponteggi e al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per la mancata redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, con l’applicazione di prescrizioni e ammende penali.