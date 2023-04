TOLENTINO - I prezzi variano in base alla grandezza: 700 o 1.300 euro. L'assessore Flavia Giombetti: «Con l'alienazione dei moduli cercheremo di riassestare in parte le spese»

In vendita i container del villaggio emergenziale di Tolentino, ormai in via di dismissione. La Giunta ha approvato l’atto di indirizzo, secondo i seguenti criteri: alienazione attraverso avviso pubblico prevedendo un introito di 700 euro per modulo singolo e di 1.300 euro per modulo doppio. Alienazione dei moduli residuali attraverso proposta a soggetti che operano nel settore edilizio con offerta a stock. La Giunta ha conferito mandato agli uffici competenti per la definizione di procedure, atti e tempi necessari al perseguimento di quanto previsto ai precedenti punti nel più breve tempo possibile. «La vendita dei container – dice l’assessore alla Ricostruzione Flavia Giombetti – è un atto dovuto. I costi di gestione dell’area sono molteplici e onoresi per il nostro ente, con l’alienazione dei moduli cercheremo di riassestare in parte le spese. In questa ottica non sono da sottovalutare i costi per la manutenzione dei container, che, dopo la scelta fatta dalla precedente amministrazione, sono completamente a carico del Comune. Nei prossimi giorni sarà pubblicato e diffuso il bando con tutte le indicazioni utili agli interessati all’acquisto».

Nello specifico i container oggetto della vendita sono quelli delle aree 1 e 2, per un totale di circa un centinaio di moduli abitativi. I container che fanno parte dell’area 2 possono essere già venduti perché liberi da gennaio. Nella 1 restano poco più di una quarantina di persone. Mentre l’area 3 resterà a disposizione della di Protezione civile come punto strategico. Diverse la telefonate arrivate in Comune da parte di privati interessati all’acquisto.

(Fra. Mar.)