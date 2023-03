SISMA - Grande festa oggi nel piccolo centro dell'entroterra. Il presidente nazionale dell'Ana, Sebastiano Favero: «Vogliamo essere presenti con ancora più forza, dopo una calamità naturale, in quei posti dimenticati da tutti gli altri, per dare un segnale forte di ritorno alla normalità». Il sindaco Tapanelli: «Un grande onore poter vedere realizzata questa struttura»

di Monia Orazi (foto e video di Andrea Petinari)

«Vogliamo essere presenti con ancora più forza, dopo una calamità naturale, proprio in quei posti dimenticati da tutti gli altri, per dare alla popolazione un segnale forte di ritorno alla normalità. Siamo partiti con una raccolta fondi al nostro interno, trovando apertura e disponibilità. Questa struttura è un punto di incontro e condivisione, specie per i più anziani come me». Con queste parole Sebastiano Favero, presidente dell’Ana (associazione nazionale alpini) ha voluto salutare i presenti all’inaugurazione del centro di aggregazione polifunzionale ad Agolla di Sefro, avvenuta questa mattina.

Il paesino si è vestito di tricolore, con bandierine e nastri, un gigantesco striscione con scritto “Grazie alpini” per rendere omaggio alla presenza delle penne nere, arrivate anche da diverse regioni d’Italia, tra cui la sezione di Bergamo, i cui volontari hanno montato la struttura in legno di oltre 100 metri quadrati, donata dalla grande generosità degli alpini. Presenti anche le sezioni di Firenze e Roma, alpini da Umbria ed Abruzzo.

La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera e l’omaggio ai caduti per la patria. Subito dopo un serpentone di autorità civili, militari e religiose, seguito dalle penne nere e dai cittadini si è mosso lungo la salita del paese, per raggiungere il centro polifunzionale, che sorge accanto al circolo Acli, per i saluti ufficiali delle autorità ed il rito del taglio del nastro, per l’inaugurazione ufficiale della struttura, realizzata nel 2020 e mai inaugurata a causa della pandemia.

Chiesa inagibile e luoghi dove ritrovarsi scomparsi, l’insegnante Daniela Mazzanti un giorno ha deciso di scrivere una mail all’Ana nazionale ed all’Ana Marche, chiedendo un luogo dove la popolazione possa incontrarsi di nuovo ad Agolla. Dall’altra parte trova Sebastiano Favero e Sergio Mercuri presidente regionale Ana, che sentito il consiglio direttivo nazionale Ana, hanno approvato il progetto che oggi è una splendida realtà. A portare i saluti ufficiali anche il sindaco di Sefro, Pietro Tapanelli: «Oggi è un giorno di festa e celebrazione, siamo testimoni dello spirito di donazione e solidarietà degli alpini. È un grande onore poter vedere realizzata questa struttura, partita durante la precedente amministrazione, nel segno della continuità amministrativa. Un grazie all’Ana, ma anche alla Regione, che ci ha aiutato con i sottoservizi, propedeutici al montaggio della struttura». La benedizione dell’arcivescovo di Camerino e San Severino monsignor Francesco Massara, che ha definito il centro un segno di rinascita e speranza, ha preceduto il taglio del nastro, a cui è seguita la celebrazione di una funzione religiosa.

Taglio del nastro anche a Sarnano. E’ stato inaugurato nel pomeriggio di sabato il nuovo centro polifunzionale realizzato dall’Associazione nazionale alpini con il contributo del Comune. Si tratta di una struttura di circa 120 metri quadrati gestita dal gruppo Alpini di Sarnano, che al suo interno avrà anche la sua sede sociale, ma che verrà utilizzato soprattutto come centro di aggregazione giovanile. Questo lo scopo per cui nasce la struttura, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie ai fondi raccolti dall’Ana. All’esterno del centro polifunzionale è stato installato un monumento che ricorda i Caduti del Corpo degli Alpini, mentre tutta l’area circostante sarà destinata a parco, uno spazio di verde pubblico che sarà curato dal gruppo locale degli Alpini.