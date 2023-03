RICOSTRUZIONE - Il commissario nella città ducale con la direttrice del Demanio per fare il punto: «C'è bisogno anche di visioni coraggiose che sappiano valorizzare la bellezza dei nostri paesi montani. Noi ci siamo». Annunciato il progetto per il piccolo centro dell'entroterra, soddisfatto il sindaco Gian Luigi Maurizi Spiganti

di Monia Orazi

Sopralluogo all’ex carcere ed ex caserma dei carabinieri di Camerino del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, accompagnato dalla direttrice dell’agenzia del Demanio Alessandra Del Verme e dal sindaco Roberto Lucarelli.

Il sopralluogo ha riguardato anche la zona delle Casermette, dove sarà realizzato il deposito ed il centro studi ed espositivo per i beni culturali. Ha spiegato Castelli: «Il Demanio sta svolgendo un ruolo attivo nella ricostruzione dei beni dello Stato nei territori colpiti dal sisma. È nostra intenzione ampliare il rapporto tra struttura commissariale e agenzia del Demanio, ipotizzando una sinergia che possa evolvere verso accordi di autentica rigenerazione urbana dei comuni del cratere. Oggi, proprio a questo riguardo, abbiamo potuto visitare e ragionare, insieme anche al direttore Alessandra Dal Verme, sul futuro di aree molto importanti per la rinascita di Camerino: le ex casermette a Torre del Parco, le ex carceri in centro storico, le sedi dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La ricostruzione ha bisogno anche di visioni coraggiose che sappiano valorizzare la bellezza dei nostri paesi montani. Noi ci siamo».

A Visso intanto sarà costruita una nuova sede per la Croce rossa Italiana, inserita nel nuovo elenco delle opere pubbliche, varato dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli. A dare l’annuncio della programmazione del cantiere è stato lo stesso commissario Castelli, con un post sui social, in cui figura accanto ai responsabili della Croce Rossa. Ad esprimere soddisfazione per la notizia è il sindaco di Visso Gian Luigi Spiganti Maurizi: «La settimana scorsa, insieme ai responsabili Cri ed ai tecnici abbiamo compiuto dei sopralluoghi per individuare il terreno, la decisione finale su dove sarà localizzata la nuova sede sarà presa solamente dopo l’incontro definitivo con i responsabili della Croce Rossa. Le opzioni sono due, un terreno in zona Villa Sant’Antonio, oppure un altro in località Il Piano. Per Visso si tratta di una notizia molto importante, vista l’importanza delle attività portate avanti dalla Croce Rossa anche nel territorio circostante, un ringraziamento a Castelli ed Acquaroli per averla inserita nel nuovo elenco delle opere pubbliche».

Sempre a Visso la giunta comunale ha destinato alla sicurezza stradale gli 83mila e 700 euro destinati dal ministero dell’Interno ai comuni con meno di mille abitanti. A Pontechiusita e Molini di Visso per la sicurezza pedonale saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati dotati di impianti semaforici a chiamata, nonché l’installazione di colonnine speed-check da utilizzare come deterrente per l’alta velocità. All’incrocio tra via C. Battisti e largo Paolo da Visso prevista nuova segnaletica stradale ed eventuali dossi per rallentare la velocità, mentre all’uscita del villaggio Sae Patiana sarà messa in sicurezza l’immissione sulla provinciale 209, tramite dissuasori per la sosta e lo spostamento dell’attraversamento pedonale rialzato.