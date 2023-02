MACERATA - Si è spento a 70 anni all'hospice per l'aggravarsi delle sue condizioni dopo una malore che lo aveva colpito a dicembre. E' stato per anni figura di riferimento della squadra di pallavolo della Bulli e Pupe. Dopo la pensione si era dedicato al volontariato

Molti lo ricordano ai bordi dei campi di pallavolo dell’intera regione, altri in chiesa a Santa Croce a dare una mano, altri ancora allo Sferisterio e al Lauro Rossi. Gabriele Bullorini ha fatto tutto questo a Macerata in 70 anni di vita. E’ morto questa mattina poco dopo le 10 all’hospice di Macerata dove era ricoverato da qualche giorno.

A dicembre era stato colpito da un malore e non si era più ripreso. Le sue condizioni sono via via peggiorate fino alla morte di questa mattina. Bullorini lavorava come elettricista al comune di Macerata. Come elettricista era impegnato anche nella stagione lirica allo Sferisterio e nella stagione teatrale del Lauro Rossi. La passione per il volley lo ha portato a seguire per anni la “Bulli e Pupe”, storica squadra di pallavolo di Macerata.

La sua presenza era costante e ne era un punto di riferimento sia per la società che per le atlete. Dopo la pensione si è dedicato al volontariato collaborando con l’associazione Nuovi Amici e con la Croce Verde e assicurando la sua presenza nella parrocchia di Santa Croce dove ha sempre dato una mano. Attività che ha portato avanti fino a quando la malattia glielo ha impedito.

Lascia la moglie Paola, le figlie Lucia, Letizia e Lorella, i generi Michele e Vito, i nipoti Brian, Stella e Sofia e il cognato Pio. La camera ardente si trova al Centro funerario di via dei Velini. Il funerale si svolgerà lunedì alle 15,30 nella chiesa di Santa Croce.

(a.p.)