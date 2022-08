Alessia Morani minacciata: “Muori”

«Denuncerò, c’è un brutto clima d’odio»

SCRITTA con lo spray sul Monte Nerone in provincia di Pesaro. La deputata chiede di abbassare il livello dello scontro. Solidarietà dei consiglieri regionali Mastrovincenzo e Bora

26 Agosto 2022 - Ore 14:51 - caricamento letture

“Alessia Morani Pd muori” è la scritta fatta con lo spray apparsa in un piazzale sul Monte Nerone, in provincia di Pesaro, dove la deputata Dem uscente è candidata al terzo posto nel collegio plurinominale alla Camera.

«Denuncerò ovviamente l’accaduto – spiega Morani – alle forze dell’ordine. Non mi faccio intimidire e continuerò a fare la campagna elettorale come ho sempre fatto. C’è, però, un brutto clima e tutti dovremmo abbassare il livello dello scontro politico. Parole d’odio portano azioni violente. Dovremmo esserne tutti consapevoli».

Tra i primi a esprimere solidarietà nei suoi confronti è il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo: «Solidarietà ad Alessia per le scritte intimidatorie e violente contro di lei Inaccettabile questo clima di odio. Mi auguro che siano individuati quanto prima gli autori di questo gesto vile».

Stessi termini utilizzati da Manuela Bora, anche lei consigliera reginale Pd. «Serve una condanna unanime di tutte le forze politiche per questo gesto sconsiderato. Alessia era stata già oggetto di insulti e minacce anche da parte di esponenti di altri partiti. Abbassiamo i toni, sveleniamo il clima per una campagna elettorale che deve essere sui temi e non sugli attacchi personali».

