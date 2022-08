Salvini lancia Giorgia Latini:

«In parlamento l’obiettivo non cambia:

far crescere le Marche e il Paese»

ELEZIONI - La candidatura dell'assessore regionale è stata lanciata da Pesaro dal leader della Lega. Si presenta nel collegio uninominale di Macerata per la Camera. «Questi ultimi due anni sono stati una straordinaria occasione di crescita politica e amministrativa»

«La Lega mi ha chiesto di portare la mia esperienza maturata nelle Marche a Roma, questi due anni in Regione, come assessore, sono stati una straordinaria occasione di crescita polizia e amministrativa a fianco dei marchigiani», così Giorgia Latini candidata al collegio uninominale di Macerata per la Camera, oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, da Pesaro, ha lanciato la sua candidatura. Latini è assessore regionale a Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità, Università e diritto allo studio, Partecipazione e volontariato, Piste ciclabili, in precedenza era stata eletta alla Camera nelle precedenti elezioni, ricoprendo anche l’incarico di vicepresidente della VII Commissione quando, a novembre 2020, il leader della Lega Matteo Salvini le aveva chiesto la disponibilità a ricoprire il ruolo di assessore nella sua regione. Ora le è stato chiesto di fare il percorso inverso. «Questi ultimi due anni sono stati una straordinaria occasione di crescita politica e amministrativa – dice Latini –. Insieme ai marchigiani abbiamo fatto un percorso bellissimo e faticoso, tante questioni che ci hanno richiesto un cambio di passo radicale. Soprattutto all’inizio non è stato semplice, ma alla fine siamo riusciti a dare una svolta in positivo in tanti ambiti. Quel che posso dire è che sono stata sempre combattiva e determinata, anche quando questo ha voluto dire subire pesanti attacchi personali. Ho parlato del “modello Marche”, che deve diventare una strategia nazionale e che comprende progetti che fanno già parte del programma Lega. Credere – prosegue – è la premessa necessaria di ogni risultato. Io credo che se il mio partito ha ritenuto opportuna la mia candidatura ha visto nella mia esperienza e nel mio percorso fatto sino qui, un valore aggiunto per la Regione e non solo. In questi due anni, riprendendo temi di cui mi ero già occupata in parlamento, mi sono battuta per una cultura che desse spazio anche a chi non ne aveva mai avuto, per una cultura che fosse realmente un motore fondamentale dello sviluppo della regione, per una scuola innovativa, vicina alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi, per vedere realizzata, penso al mondo dello sport, l’inclusività e perché alle tante associazioni e organizzazioni che fanno attività sportiva fosse riconosciuto un ruolo anche educativo». Latini ha ringraziato «tutti coloro che mi sostengono da anni, quanti si aggiungeranno in questo percorso, tutti i marchigiani. Ringrazio la Lega per la fiducia. Il lavoro non cambia. Stesso impegno, stessa dedizione, stessa passione. L’obiettivo resta lo stesso: contribuire a fare crescere le Marche e il nostro Paese nella consapevolezza che i risultati sono sempre frutto della collettività».

