Elezioni e liste in casa Dem,

la carica dei 16 aspiranti:

uno stuolo di ex sindaci

MACERATA - Nessuna selezione fatta dalla direzione provinciale, girate al commissario regionale tutte le indicazioni arrivate dai circoli. Ci sono anche l'ex rettore Unicam Fulvio Esposito e l’ex direttrice regionale della Cia Mirella Gattari oltre a Carancini, Delpriori, Paoloni, Irene Manzi, Paola Castricini, Giovanna Salvucci, Lidia Iezzi e altri

di Luca Patrassi

Sedici aspiranti candidati per un posto alla Camera, un terzo di un posto al Senato (il collegio è in coabitazione con Ascoli e con Fermo) e forse uno spazio al proporzionale. I Democrat maceratesi iera sera, nella riunione della direzione provinciale, hanno deciso di accogliere integralmente le indicazioni arrivate dai circoli maceratesi e di girarli – senza arrivare ad una sintesi – al commissario regionale del partito Alberto Losacco il quale spedirà il tutto alla direzione nazionale per le decisioni del caso in vista della oramai prossima scadenza del termine di presentazione delle liste elettorali.

Nella lista dei sedici non ci sono particolari novità rispetto a quanto anticipato, figurano una lunga serie di ex sindaci, da Carancini a Delpriori passando per Paoloni con l’inserimento dell’ex rettore di Unicam Fulvio Esposito e dell’ex direttrice regionale della Cia Mirella Gattari. In ballo, come annunciato da tempo, l’ex deputata Irene Manzi che potrebbe entrare nella quota alta della lista per il proporzionale.

Ecco le indicazioni date l’altra sera nel corso della direzione guidata dal segretario Angelo Sciapichetti. Tra gli uomini, in ordine alfabetico, figurano l’ex sindaco di Macerata Romano Carancini, il medico ospedaliero Maurizio Del Gobbo, l’ex sindaco di Matelica Alessandro Delpriori, l’ex rettore di Unicam Fulvio Esposito, l’artigiano ed ex dirigente Cna Alessandro Lattanzi, l’avvocato Leonardo Lorenzetti, l’ex assessore di Recanati Andrea Marinelli, l’ex sindaco di Belforte Roberto Paoloni. Le candidate donne sono la tesoriera regionale Dem Paola Castricini, l’ex presidente regionale della Cia Mirella Gattari, la consigliera comunale di Civitanova Lidia Iezzi, l’ex deputata Irene Manzi, l’insegnante Giovanna Salvucci, l’avvocatessa Vera Spanò di Civitanova. Infine ci sono i candidati proposti dai Giovani Democratici che sono Andrea Orazi e Chiara Croce. Tra i parlamentari uscenti residenti in altri province sono stati indicati Alessia Morani e Francesco Verducci.

