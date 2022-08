Elezioni, Chiara Ferragni contro FdI:

«Nelle Marche ha reso impossibile abortire»

POST della influencer che piomba nella campagna elettorale, nel mirino il partito della Meloni che proprio ieri era ad Ancona e la scelta della Regione di opporsi alla somministrazione della pillola abortiva: «Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano». La deputata dem Alessia Morani l'ha invitata nelle Marche

«FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano».

E’ il contenuto di una storia pubblicata dall’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni su Instagram. Sullo sfondo un contenuto del profilo della rivista The Vision: una stanza d’ospedale con al centro un lettino nero, quello su cui ogni donna è invitata a sedersi per sottoporsi ai controlli necessari prima di abortire. Il post è arrivato proprio nel giorno in cui la leader di FdI Giorgia Meloni ha aperto la sua campagna elettorale ad Ancona, in una piazza Roma gremita di sostenitori. Dove il tema però non è stato minimante toccato durante il comizio.

La presa di posizione della Ferragni è contro la scelta della Regione, dal 2020 guidata da FdI, di opporsi all’aborto farmacologico nei consultori e quindi alla somministrazione della pillola Ru486. Una scelta che va in direzione opposta rispetto alle linee guida del ministero della Salute. E che aveva già creato un vespaio di polemiche anche nelle Marche.

«Grazie a Chiara Ferragni si accende un faro sulle Marche governate da Fdi. Sono due anni che portiamo avanti questa battaglia da sole nell’indifferenza dei più». Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Pd, rilanciando il post della influencer. «Le Marche sono il laboratorio della destra in Italia ed oggi la situazione è questa», conclude Morani, che invita la Ferragni nella regione.

