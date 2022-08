Elezioni, Cna avverte i partiti:

«I candidati siano del territorio»

POLITICA - Il presidente Maurizio Tritarelli: «Noi imprenditori ed artigiani valuteremo anche la provenienza di chi è in lista»

3 Agosto 2022

«In ogni elezione politica, soprattutto con sistemi elettorali che non permettono la possibilità di esprimere il voto di preferenza, non è rara la presenza nelle liste di nomi provenienti da altre regioni». Il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli fa appello a tutti i partiti affinché venga evitata la presenza in posizioni eleggibili di candidati extra regionali: «Troppo spesso i cosiddetti catapultati o paracadutati da altre parti d’Italia, dopo alcune comparsate nel periodo di campagna elettorale, dimenticano da dove sono arrivati i voti necessari alla loro elezione».

Il presidente Cna precisa che «ci può stare il nome del big nazionale come capolista per attrarre consensi, tuttavia, vista l’esiguità di rappresentanti che avranno le Marche nel nuovo Parlamento, sarebbe preferibile che scegliessero altri collegi». Tritarelli quindi scandisce bene l’appello ai partiti: «Chiediamo a tutte le segreterie di inserire nelle proprie liste candidati locali. Siamo certi che anche nei nostri paesi e nelle nostre città siano presenti figure all’altezza dell’impegno. La loro appartenenza territoriale – spiega Tritarelli – garantisce da un lato maggiore conoscenza delle realtà locali e dall’altro una maggiore vicinanza alle esigenze delle nostre comunità. È importante per le imprese e per le associazioni datoriali come la nostra poter contare su referenti locali con i quali poter far ragionamenti di medio-lungo periodo e non solo per la durata di una legislatura». Il presidente Cna assicura che questo sarà un importante fattore di scelta: «Noi imprenditori ed artigiani valuteremo, oltre alla validità del candidato ed al programma politico, anche la provenienza di chi è in lista affinché l’interlocuzione con la nostra associazione non sia solo una passarella elettorale bensì un canale che resta aperto anche il giorno dopo la loro elezione. Provvederemo nei prossimi giorni a formalizzare questo nostro appello alle segreterie dei partiti».

