Fratelli d’Italia firma al fotofinish

Ma la Giunta Ciarapica è azzurra:

Claudio Morresi vice sindaco (FOTO)

CIVITANOVA roccaforte di Forza Italia. L'esecutivo presentato questa sera al primo Consiglio con le conferme di Belletti, Carassai, Cognigni, Capponi e Caldaroni. Unica new entry Manola Gironacci. Fausto Troiani eletto presidente dell'assise (Pollastrelli e Paglialunga vice presidenti). ECCO TUTTE LE DELEGHE

16 Luglio 2022 - Ore 20:47 - caricamento letture

di Matteo Zallocco

L’ok di Fratelli d’Italia è arrivato. Tardi ma è arrivato. Il partito della Meloni tiene sulle spine il sindaco Ciarapica fino a pochi minuti prima dell’inizio del primo Consiglio comunale.

Alle 17,45 (l’assise era convocata per le 18) Barbara Capponi e Francesco Caldaroni firmano la nomina da assessori e vanno così a completare ufficialmente la squadra del Ciarapica bis. Che è quasi la fotocopia di quella del primo mandato. L’unica new entry è la commerciante Manola Gironacci. Nessuna sorpresa, tutti i nomi scritti e riscritti in oltre due settimane di attesa.

L’unico colpo di scena arriva sulla carica da vicesindaco: sarà Claudio Morresi, ex presidente del Consiglio comunale. Sorpresa non tanto per il nome ma per il partito di appartenenza: Forza Italia. Civitanova è una delle ultime roccaforti degli azzurri: sindaci di FI ormai sono merce rare, ancora più raro (forse unico) il ticket primo cittadino + vice. Fratelli d’Italia, il partito più votato poco avanti alla lista del sindaco Civitanova Unica, ha fatto la voce grossa ma alla fine l’ha spuntata l’abbronzatissimo Fabrizio Ciarapica. Che ha fatto attendere tutti prendendosi una settimana di ferie in Cilento per poi tornare e dettare la sua linea: Giunta secondo il manuale Cencelli, assessorati a liste e consiglieri più votati (che alla fine erano gli stessi del primo mandato).

Il sindaco ieri sera aveva pigiato sull’acceleratore con la nomina degli altri cinque assessori (leggi l’articolo) mettendo un po’ alle strette FdI che non porta a casa dunque il terzo assessorato richiesto per Massimo Belvederesi (resterà alla presidenza dell’Atac). A questo punto per Fratelli d’Italia si dovrebbe profilare la vice presidenza della Provincia visto che Claudio Morresi è costretto a dimettersi.

Ma Civitanova è azzurra. Ciarapica entra in aula alle 18,15. Rilassatissimo (a differenza di qualche consigliere di opposizione) stringe le mani e abbraccia tutti, dai banchi della maggioranza a quelli della minoranza. Le sedie per il pubblico sono tutte piene. Si procede con l’elezione a presidente del Consiglio comunale dell’ex vicesindaco Fausto Troiani (Vince Civitanova), eletto alla seconda votazione con 14 voti.

Gli cede il posto Francesco Micucci (Pd), che ha aperto l’assise da presidente in quanto consigliere più anziano (quello con più voti esclusi gli assessori). Quindi la nomina dei due vicepresidenti: Giorgio Pollastrelli (Lega) per la maggioranza e l’ex candidata sindaca del centrosinistra Mirella Paglialunga (entrata con la civica “Ascoltiamo la città”) per la minoranza.

Consiglio quasi al completo, manca solo la dem Lidia Iezzi («assente giustificata», osserva il segretario Sergio Morosi. Seppur non convocati ufficialmente erano già presenti tra i banchi i consiglieri subentrati ai neo assessori: in FdI, Paolo Nori e Maria Luce Centioni entrano al posto di Barbara Capponi e Francesco Caldaroni; Nicolò Renzi (Forza Italia) a Claudio Morresi; Pierluigi Capozucca a Roberta Belletti; Giorgio J. Pollastrelli a Giuseppe Cognigni; Pierpaolo Turchi a Manola Gironacci (a sua volta subentrata a Ermanno Carassai).

TUTTE LE DELEGHE – Il sindaco tiene per sè la cultura, al vice Claudio Morresi (Forza Italia) vanno bilancio, partecipate, transizione al digitale nei servizi comunali, rapporti con le categorie economiche, personale, ufficio Europa, sport; a Barbara Capponi (vicesindaca mancata di Fratelli d’Italia, le deleghe a servizi sociali, famiglia, infanzia, pari opportunità, scuola, edilizia sociale popolare); conferme per l’altro assessore di FdI Francesco Caldaroni (commercio, attività produttive, pesca, porto, sviluppo e valorizzazione del mare, politiche giovanili, osap attività commerciali), Ermanno Carassai della civica Civitanova Unica (lavori pubblici, patrimonio comunale, periferie, demanio, delegazione, viabilità, pnrr immobili, autoparco, osap attività extra commerciali) e il leghista Giuseppe Cognigni (sicurezza, cura e arredo urbano, aree verdi, piste ciclabili, ambiente, ma anche gestione rifiuti e rapporti con enti collegati Cosmari e Ata, spazio pubblico bene comune, acquisizione certificazioni ambientali per il territorio comunale, cultura della legalità); per Manola Gironacci le deleghe a turismo, spettacolo, grandi eventi, politiche di aggregazione, iniziative di valorizzazione della città, rapporto con i quartieri e centri civici, gemellaggi); a Roberta Belletti l’urbanistica che fu del suo collega di lista Fausto Troiani ma anche pianificazione del territorio, transizione ecologica, mobilità sostenibile, politiche di modernizzazione e ampliamento delle aree parcheggio.

A questo punto si attende la seconda telefonata di complimenti di Silvio Berlusconi a Fabrizio Ciarapica.

