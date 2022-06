24 Giugno 2022

ore 18:05

caricamento letture

Dopo mesi di campagna elettorale e tantissimi argomenti trattati, proponiamo oggi un'intervista doppia per conoscere meglio i due sfidanti al ballottaggio di Civitanova. Stesse domande per un confronto a distanza che va oltre i temi classici e serve più a conoscere le persone. Mirella Paglialunga, candidata del centrosinistra e il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica, candidato del centrodestra, sono pronti per l'ultima sfida. Si voterà domenica, dalle 7 alle 23.

(video a cura di Federico De Marco)