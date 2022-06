Affluenza ancora in calo a Civitanova (12,85%).

Cresce a Tolentino (19,10%),

stabile a Corridonia (12,26%)

BALLOTTAGGI - I dati sulla partecipazione dei cittadini al secondo turno alle 12 di oggi. Si vota sino alle 23

26 Giugno 2022 - Ore 12:25 - caricamento letture

Civitanova, Tolentino e Corridonia al voto per eleggere il sindaco, la splendida giornata di sole e la possibilità di godersi il mare e la spiaggia influiscono nella città costiera, con l’affluenza alle 12 è del 12,85%. Alla stessa ora, al primo turno era del 15,30% e al ballottaggio del 2017 aveva votato alle 12 il 14,31% degli aventi diritto. Alle 12 a Tolentino l’affluenza è in netta crescita rispetto al 17,05% del primo turno: si sono recati alle urne 3.396 elettori per una percentuale dei votanti si attesta al 19,10%.

Nel precedente turno di ballottaggio del 2012 aveva votato il 13,06%. Gli aventi diritto al voto sono 17.780 elettori iscritti, di cui 8.592 uomini e 9.188 donne. A Corridonia invece l’affluenza alle 12 è praticamente stabile rispetto al primo turno, attestandosi al 12,26% rispetto al 12,51% di quindici giorni fa. In generale, l’affluenza resta molto bassa così come avvenuto al primo turno, il prossimo aggiornamento sarà dopo le 19. Si vota oggi, dalle 7 alle 23, con lo scrutinio che inizierà subito dopo (su Cronache Maceratesi la maratona con gli aggiornamenti e le dichiarazioni durante la notte). I seggi sono gli stessi della prima tornata.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA