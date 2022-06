Paglialunga: «Il volere popolare è supremo,

ma non è una sconfitta la nostra»

Ecco come sarà il prossimo Consiglio

BALLOTTAGGIO CIVITANOVA - Le parole a caldo della candidata di centrosinistra (VIDEO). Per la maggioranza fanno il pieno di seggi FdI e Civitanova Unica. Per l'opposizione fuori le liste di Corvatta, Poeta e Pierpaolo Rossi, due i seggi per la civica di Silvia Squadroni

27 Giugno 2022 - Ore 02:53 - caricamento letture Le parole di Mirella Paglialunga coi risultati non ancora definitivi

Ha recuperato terreno rispetto al primo turno, ma non è bastato. E non ci sta a sentir parlare di sconfitta. Mirella Paglialunga, candidata per il centrosinistra, commenta a caldo il risultato elettorale che l’ha vista arrivare dietro al Fabrizio Ciarapica con quasi 2mila voti di scarto. «Intanto non è una sconfitta – dice l’ex preside – abbiamo recuperato tantissimi voti. Sono molta soddisfatta di come in questi cinque mesi ha lavorato la coalizione di centrosinistra, abbiamo un gruppo forte e convinto. Ci sono molte donne e molti ragazzi e ragazze che hanno intrapreso questa strada di impegno politico per la città. I cittadini hanno scelto il sindaco Ciarapica, il volere popolare è supremo e noi faremo un’opposizione molto seria e convinta sui temi che ci stanno a cuore: il valore della persona, il valore del servizio alle persone. Saremo determinati in questo nostro ruolo che la città ci ha riconosciuto con un ampio gradimento di voti». Rimandati dopo l’analisi dei dati ufficiali ulteriori commenti.

Intanto è già possibile delineare quello che sarà il prossimo Consiglio comunale, così come delineato dalle preferenze del primo turno. Scenario che senza dubbio cambierà nuovamente con la composizione della nuova giunta, non nel numero dei seggi assegnati ai vari partiti e liste, quanto piuttosto nei nomi che siederanno tra i banchi della maggioranza.

Nel prossimo Consiglio dunque ci saranno, per la maggioranza: 4 consiglieri di FdI (Barbara Capponi, Francesco Caldaroni, Roberto Pantella, Roberto Tiberi), 4 di Civitanova Unica (Ermanno Carassai, Paola Fontana, Gianluca Crocetti, Paola Campetelli), 3 Vince Civitanova (Roberta Belletti, Fausto Troiani, Paolo Mercuri), 2 Forza Italia (Claudio Morresi, Piero Croia), 2 Lega (Giuseppe Cognigni, Fabiola Polverini). Per l’opposizione invece: Mirella Paglialunga più 3 del Pd (Francesco Micucci, Yuri Rosati, Lidia Iezzi), uno di Dipende da Noi (Roberto Mancini), uno Ascoltiamo la Città (Letizia Murri); Silvia Squadroni più 2 di SiAmo Civitanova (Lavinia Bianchi e Giuseppe Lepretti).

(foto e video di Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA