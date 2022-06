Ciarapica: «Entusiasti di questi dati,

premiata l’attività amministrativa» (Video)

ELEZIONI CIVITANOVA - Il sindaco uscente commenta i risultati parziali dello spoglio che lo vedono in netto vantaggio

13 Giugno 2022 - Ore 19:51 - caricamento letture

Sono da poco passate le 19,30 quando il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica esce per la prima volta del suo ufficio per commentare i dati parziali dello scrutinio. Con 13 sezioni scrutinate su 40 è al 46,49%, ben avanti a tutti gli altri competitor. La seconda infatti è Mirella Paglialunga con il 31,41%, al terzo posto Silvia Squadroni con il 13,4%, al quarto Paolo Squadroni con il 3,88%, al quinto Vinicio Morgoni con il 3,25% e al sesto Alessandra Contigiani con l’1,57%.

«Non stiamo pensando al ballottaggio – ha detto Ciarapica – siamo entusiasti di questo dato. I risultati stanno premiando una attività amministrativa che in questi cinque anni ha dato delle risposte ai problemi della città, praticamente siamo primi in ogni sezione ed abbiamo anche migliorato di gran lunga i dati di cinque anni fa quando al primo turno chiudemmo con il 35%. Siamo ancora a metà delle sezioni scrutinate, quando si ragiona con numeri così bassi è difficile fare delle previsioni, attendiamo fiduciosi e contenti il termine dello scrutinio. Il dato non è definitivo, il dato premia una campagna elettorale fatta sui contenuti. Al momento la lista civica che porta il mio nome è prima, viaggia avanti anche ad altri partiti e questo suona di ulteriore conferma al buon lavoro che questa amministrazione ha fatto».

(redazione CM, video di Federico De Marco)

