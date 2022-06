Raffica di rinunce,

Civitanova cerca scrutatori

in vista del ballottaggio

ELEZIONI - Le domande vanno presentate entro le 13 del 22 giugno. Il Comune: «Le nuove nomine si rendono necessarie per la sostituzione di una ventina di persone che hanno rinunciato all’incarico»

16 Giugno 2022 - Ore 15:01 - caricamento letture

In vista del ballottaggi del 26 giugno il Comune di Civitanova cerca urgentemente degli scrutatori. «Le nuove nomine – spiega il Comune – si rendono necessarie per la sostituzione di una ventina di persone che hanno rinunciato all’incarico di lavorare ai seggi elettorali per il ballottaggio».

La domanda, firmata dall’interessato unitamente alla copia non autenticata del documento di identità, dovrà pervenire entro e non oltre le 13 del 22 giugno con le seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13 (tranne il giovedì); martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30); invio tramite pec all’indirizzo comune.civitanovamarche@pec.it ; invio tramite posta elettronica semplice all’indirizzo protocollo@comune.civitanova.mc.it «Vista l’urgenza – conclude il Comune – l’ufficio elettorale assistito dal segretario generale procederà tramite sorteggio alla nomina degli scrutatori necessari tra quelli che avranno presentato la suddetta domanda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA