L’appello di Mirella Paglialunga:

«Insieme miglioreremo Civitanova

Il tuo voto per la democrazia

Tutte le persone contano» (Video)

VERSO IL BALLOTTAGGIO - La candidata sindaca del centrosinistra: «La delusione per la politica e il malcontento per come la città è stata amministrata finora non devono spingere all’astensione. Astenersi significa danneggiare sé stessi. Chi non vota non rifiuta la politica, la subisce»

23 Giugno 2022 - Ore 17:08 - caricamento letture

L’appello di Mirella Paglialunga alle elettrici e agli elettori di Civitanova:

Domenica 26 giugno ogni cittadina e ogni cittadino hanno l’opportunità di contribuire a migliorare la vita di Civitanova. In quel giorno si voterà per decidere quale persona avrà la responsabilità di governare la città con una nuova amministrazione comunale. Tutto resta fermo se non si vota. La delusione per la politica e il malcontento per come la città è stata amministrata finora non devono spingere all’astensione dal voto. Astenersi significa danneggiare sé stessi. Chi non vota non rifiuta la politica, la subisce. Chi si astiene non esprime nessuna protesta e non aiuta il cambiamento. Chi non dedica pochi minuti per andare alle urne lascia la città alla deriva. Tutto resta fermo se si vota il vecchio sindaco.

VOTARE LA PERSONA GIUSTA CAMBIA TUTTO – Andare a votare per scegliere la persona giusta significa fermare la solita politica per avviare una svolta profonda, capace di migliorare nettamente la vita di Civitanova con azioni precise e desiderate da tempo dai civitanovesi. Domenica 26 giugno l’alternativa può diventare realtà. Solo chi è contento delle condizioni in cui versa Civitanova, o si rassegna ad esse può votare per il vecchio sindaco. Ma se ti stanno a cuore la legalità, la correttezza, la concretezza, la visione per guidare bene la città, l’efficacia nell’affrontare i problemi, la possibilità di avere una sindaca con cui ci si possa incontrare, allora vota Mirella Paglialunga. Per questo vi chiedo di darmi il vostro appoggio: per una città che rinasce. Domenica 26 giugno votate Mirella Paglialunga: per una Amministrazione che dà risposte e garantisce legalità.

APPELLO AGLI ELETTORI – Carissima amica e carissimo amico, il 26 Giugno si torna ai seggi elettorali per scegliere la futura sindaca di Civitanova Marche. Nella scheda elettorale avrai due opzioni: Mirella Paglialunga o Fabrizio Ciarapica. Il mio invito al voto è rivolto agli uomini ed alle donne che vogliano preservare la democrazia cittadina dando valore al bene comune. L’espressione di voto è la ragione e la manifestazione suprema della democrazia, conquistata con sacrificio dalle generazioni precedenti; purtroppo a Civitanova il tasso di assenteismo è molto alto e l’esito del voto è parzialmente rappresentativo della volontà politica dei Civitanovesi. Il mio è quindi un invito ad andare a votare, per il bene della nostra città e delle future generazioni. Ti chiedo però anche di votare per me come futura sindaca di Civitanova.

Sono una donna, sono stata maestra e dirigente scolastica. Sono madre di due figli e nonna di tre nipoti. Ho vissuto con passione civile il mio impegno lavorativo per garantire alle famiglie ed ai giovani pari opportunità. Oggi mi presento a voi nella veste di candidata sindaca di una coalizione di centro sinistra e liste civiche. Il mio impegno politico sarà un servizio alla città perché si possano promuovere e realizzare politiche a favore di tutte le persone. Nei primi 100 giorni di governo mi occuperò di alcune emergenze cittadine: le nuove fragilità sociali, i parcheggi, i collegamenti fra le piste ciclabili, la sicurezza del porto, l’area Varco a Mare, la Tramvia a Civitanova Alta, le spiagge libere, ecc. Chiedo a tutti voi di recarvi alle urne il prossimo 26 giugno e di votare per Mirella Paglialunga sindaca. Lo chiedo anche a chi ha preferito disertare le urne ed a chi ha votato, nella prima tornata elettorale, per altri candidati Sindaci. Proviamoci insieme a cambiare Civitanova! Ci riusciremo, grazie anche al vostro voto ed al vostro impegno! Grazie!

(messaggio elettorale a pagamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA