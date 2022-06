Saltamartini e Latini per la Giampaoli:

«Corridonia vuole tornare

protagonista in Regione»

ELEZIONI - La Lega ha schierato i due assessori a sostegno della candidata sindaca: «Sanità e cultura due nodi importanti del programma di rilancio della città»

8 Giugno 2022 - Ore 17:48 - caricamento letture

«La partecipazione dei massimi vertici amministrativi regionali della Lega sono il segnale tangibile dell’interesse del partito nei confronti di un comune come quello di Corridonia che, dopo anni di declino, vuole tornare a splendere e ad essere protagonista in Regione».

In una nota il partito si dichiara pronto «al rilancio della città con la forza del territorio e della filiera di governo» e presenta il resoconto dell’incontro a sostegno della candidatura a sindaca di Giuliana Giampaoli, in cui ha schierato il tris dei suoi assessori regionali «evidenziando l’importanza della sinergia tra regione e territorio, base del buon governo che La Lega vuole anche per Corridonia». Dopo la presenza nelle scorse settimane dell’assessore alle attività produttive Mirco Carloni, incontri in città anche per l’assessore alla cultura Giorgia Latini e l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini.

«Il confronto con l’assessore alla sanità Saltamarini, avvenuto proprio ieri, ha visto una grandissima partecipazione di operatore sanitari, associazioni, dirigenti sanitari, medici e cittadini – si legge nella nota -. L’incontro è stata un’occasione importante per un focus sulla sanità in vista della modifica della legge 13 e della stesura di nuovo piano sociosanitario. Direttamente dalla voce dell’assessore Saltamartini le principali linee di cambiamento che si intendono attuare e l’appuntamento ai presenti e a Giuliana Giampaoli a dopo le elezioni per continuare ad analizzare le opportunità per Corridonia. L’incontro ha visto la presenza dei massimi vertici del partito locale, a cominciare dal senatore Giuliano Pazzaglini, dai consiglieri regionali Renzo Marinelli ed Anna Menghi e dal coordinatore provinciale Luca Buldorini».

La Lega dichiara: «Sanità e cultura due nodi importanti del programma di rilancio di Corridonia come ha confermato anche l’incontro delle associazioni sportive e culturali con l’assessore regionale a Cultura e Sport Giorgia Latini. Oltre ad illustrare le significative azioni intraprese in questo primo anno e mezzo di legislatura, l’assessore Latini ha confermato l’intento di valorizzare l’intera valle dei Chienti, cominciando proprio da Corridonia. Molto apprezzati i contenuti degli interventi e il piacevolissimo fuori programma con la verve artistica di Frank Ricci, musicista internazionale reduce da un importante tour in Giappone e recenti collaborazioni con Saverio Marconi e Fiona May, nonché la performance delle ragazze da record del gruppo hip hip di Corridonia, primo gruppo marchigiano a qualificarsi alle finali mondiali: dal dal 6 al 13 agosto se la giocheranno all’ Hip Hop International di Phoenix in Arizona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA