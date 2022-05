Corridonia, una poltrona per tre:

in corsa 6 liste e 88 aspiranti consiglieri

ELEZIONI - Più che dimezzati i candidati sindaco rispetto al 2017: la sfida è tra Manuele Pierantoni, Sandro Scipioni e Giuliana Giampaoli. Ecco tutti i nomi che li sostengono. Sorteggiato l'ordine per la scheda elettorale

15 Maggio 2022 - Ore 16:25 - caricamento letture

di Giulia Sancricca

Tre candidati sindaco, sei liste e ottantotto aspiranti consiglieri. Sono i numeri della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Corridonia.

Dopo la presentazione ufficiale delle liste, il cui termine era fissato per le 12 di ieri come negli altri Comuni al voto, il quadro si è fatto più chiaro ed è facile capire gli assetti che negli ultimi cinque anni sono cambiati rispetto alle elezioni del 2017.

Innanzitutto sono più che dimezzati i candidati sindaco: dai sette di cinque anni fa si è passati a tre.

All’epoca, a correre per la carica di primo cittadino erano Paolo Cartechini (con le due liste che oggi sostengono Manuele Pierantoni per la continuità), i civici Matteo Ceschini, Francesco Calia, Lorenzo Batocchi e Silvia Grassetti, Marina Grisei del Movimento 5 Stelle e Luigi Baldassarri per la Lega.

Oggi il sindaco uscente ha invece deciso di non ritentare, lasciando il testimone della coalizione di centrosinistra a colui che per cinque anni è stato il suo vice e assessore al Bilancio. Tra i sostenitori dell’attuale maggioranza, inevitabile l’assenza di Nelia Calvigioni, passata all’opposizione già da tempo. Opposizione che, per farsi più competitiva, ha deciso di scendere in campo compatta, senza divisione nemmeno con i partiti di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc) che in un primo momento sembravano invece più distanti dalla candidata Giuliana Giampaoli. Con lei è confluito anche il sostegno degli ex candidati sindaco Matteo Ceschini e Francesco Calia.

Nessuna connotazione politica, invece, per Sandro Scipioni che, sin dall’inizio ha detto di voler essere «un civico tra la gente».

Ammesse tutte e sei le liste dei candidati: per quanto riguarda il sorteggio relativo all’ordine della scheda elettorale, Manuele Pierantoni è la lista numero uno, Sandro Scipioni la numero due e Giuliana Giampaoli la numero tre.

Candidato sindaco Manuele Pierantoni

(Corridonia insieme e Pensare Corridonia)

CORRIDONIA INSIEME: Francesco Andreozzi, Donatella Batocchi, Rodolfo Budassi, Alessio Cartechini, Marco Flamini, Celso Foresi, Linda Gismondi, Cesarina Pazzelli, Carlo Perfetti, Federica Pierantoni, Monica Sagretti, Michele Silvestri, Stefania Tamburrini, Riccardo Vecchi e Alex Vincenzetti.

PENSARE CORRIDONIA: Fabio Bartolacci, Giorgio Del Brutto, Mattia Draisci, Chiara Frattani, Andrea Lattanzi, Daniela Luchetti, Laura Mariani, Gianluca Maurizi, Luigi Montalboddi, Elisa Palombini, Massimo Pomponio, Anna Teofani e Manola Torresi.

Candidata sindaco Giuliana Giampaoli

(Cambiamo Corridonia e Centrodestra Corridonia)

CAMBIAMO CORRIDONIA: Paolo Bertini, Francesco Calia, Nelia Calvigioni, Maurizio Cartechini, Matteo Ceschini, Onelia Ceschini, Donatella Cerquetella, Pio Chiaramoni, Roberto Ferretti, Gioele Giachè, Sara Giacomini, Matteo Grassetti, Marianna Petrini, Giovanna Pierucci, Matteo Porfiri ed Enzo Vipera.

CENTRODESTRA CORRIDONIA: Gemma Acciarresi, Estera Elena Babescu, Massimo Cesca, Valentina Fioretti, Catia Luciani, Danilo Luciani, Angelo Menghi, Fabio Morresi, Angela Papa, Jacopo Pascolini, Beniamino (detto Mimmo) Pennesi, Giuliana Pianesi, Alessandro Rapanelli, Rosella Ruani, Daniela Serafini e Umberto Spalletti.

Candidato sindaco Sandro Scipioni

(Corridonia Rinasce e Noi cittadini)

CORRIDONIA RINASCE: Claudio Cimarossa, Barbara Trasatti, Marco Maria Contardi, Lina Agostinelli, Sistino Tamagnini, Gabriela Garofa, Giancarlo Evangelista, Helena Taffetani, Paolo Ciarimboli, Andrea Rapari, Katia Piermarini, Armando Lippi, Evelin Di Lupidio, Marco Camerlengo, Tizian De Iulis, Andrea Bianchini.

NOI CITTADINI: Sandro Ortolani, Eva Pucci, Michele Perfetti, Daniele Marcelletti, Francesca Marinangeli, Maurizio Campetella, Stefano Zaccari, Selene Caproli, Riccardo Mochi, Erika Massini, Lorenzo Ermini, Francesco Carducci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA